Nữ CEO chuyên "giải bài toàn chi phí" siêu khó cho cả trăm đám cưới tiết lộ điều quan trọng của 1 đám cưới trong mơ

Trong suy nghĩ của nhiều cặp đôi, Wedding Planner (người tổ chức cưới) thường gắn với hình ảnh xa xỉ, chỉ dành cho những đám cưới bạc tỷ. Nhưng Dung Phạm – CEO LID Việt Nam, người đã có gần 10 năm làm nghề và từng tổ chức hàng trăm lễ cưới cho khách hàng "low budget", lại khẳng định điều ngược lại: "Càng 'nghèo' bạn càng nên có wedding planner".

Vì sao lại như vậy? Dưới đây là chia sẻ của chị khiến bất cứ cặp đôi nào chuẩn bị cưới cũng nên tham khảo 1 lần:

Quản lý tốt ngân sách, thời gian, cảm xúc

1. Phân bổ ngân sách hợp lý

Chị Dung cho biết: "Khi làm wedding planner cho các bạn khách hàng có ngân sách eo hẹp, mình sẽ thường nhận được 1 order theo kiểu 'Em chỉ có từng này tiền cho đám cưới, vậy với số tiền đó, em sẽ nhận được gì?'... Wedding planner sẽ tư vấn cho bạn về việc phân bổ chi phí hợp lý với 1 khoản tiền có sẵn, sẽ có chút du di -10% với những hạng mục bạn có thể muốn đầu tư hơn một chút hoặc cắt giảm một chút theo mong muốn".

Chị kể về một cặp đôi định tổ chức 2 đám cưới ở hai miền và lo hậu cần cho khách di chuyển xa. Sau khi tư vấn, họ chuyển sang làm một tiệc báo hỉ nhỏ ở Hà Nội. Kết quả: tiết kiệm được chi phí khá lớn, vẫn giữ được lễ cưới truyền thống và khách mời thoải mái hơn.

2. Phân bổ thời gian hợp lý

"Đặc điểm của các cặp đôi có ngân sách thấp là bên cạnh việc chuẩn bị đám cưới (thường trước 6-16 tuần), các bạn sẽ vẫn phải hoàn thành công việc cá nhân... Wedding planner sẽ là người lên lịch cho các hoạt động trong đám cưới của bạn để đảm bảo ngoài việc chạy deadline của công ty bạn sẽ không phải chạy thêm 'deadline cưới' nữa".

Chị nhớ nhất câu chuyện một cô dâu làm kế toán, cưới đúng mùa báo cáo thuế. Chỉ sau 4 tuần làm việc cùng wedding planner, mọi việc được sắp xếp trơn tru, cô dâu vừa cưới vừa hoàn thành công việc, không phải "ôm laptop làm tờ khai thuế trong ngày đón dâu".

3. Hòa giải mâu thuẫn giữa hai bên gia đình

Nhà có việc lớn đương nhiên khó tránh khỏi cảnh mỗi người 1 suy nghĩ, bất đồng ý kiến. Và việc phải hòa giải giữa 2 bên gia đình đôi khi trở thành thử thách với cô dâu chú rể.

Chị Dung chia sẻ: "Đám cưới là việc hệ trọng... Lúc này wedding planner xuất hiện như một 'trọng tài' trong đám cưới, tất nhiên không phải để quyết định xem 'ai thắng ai thua', mà là một người hòa giải cũng như đưa ra phương án hợp lý từ góc độ một chuyên gia trong ngành cưới".

Tối ưu lợi ích và bảo vệ quyền lợi

4. Tận dụng các deal hấp dẫn trong ngành cưới

"Chẳng ai là không thích các khuyến mại... Một wedding planner nhiều năm kinh nghiệm với những mối quan hệ đồng nghiệp xây dựng vững chắc sẽ đem đến cho bạn những 'deal hời'... Từng có cô dâu của mình... lời ra số tiền lên đến 20% tổng chi phí thực hiện đám cưới", chị Dung dẫn chứng.

5. Bảo vệ quyền lợi cho cặp đôi

Chuyên gia ngành cưới cũng cho biết: "Đôi khi wedding planner phải thay mặt cô dâu đứng lên 'gây sức ép' với nhà cung cấp để đòi về quyền lợi cho khách hàng của mình... họ cũng sẽ đứng ra để thương thảo bảo vệ quyền lợi cho khách hàng của mình và đòi hỏi những gì khách hàng xứng đáng nhận được".

Dung Phạm từng gặp khá nhiều "bài toán khó" nhưng cô cùng ekip đã cẩn trọng lên plan và giải quyết từng vấn đề của gia đình cô dâu chú rể như địa điểm chật chội, ngân sách eo hẹp, thời gian ngắn... Kết quả họ vẫn có 1 đám cưới đẹp như mơ, hạnh phúc theo cách họ mong muốn.

Cuối cùng, Dung nhấn mạnh: "Mơ ước về 1 đám cưới đẹp, lãng mạn và đầy cảm xúc là mong muốn của bất cứ cặp đôi nào. Tuy nhiên thực tế nghiệt ngã đôi khi vùi dập chúng ta với chiếc ví mỏng hoặc nỗi lo phải 'trả nợ sau đám cưới'. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ chọn phương án tốt nhất cho đám cưới của mình. Và phương án tốt nhất thì thường đến từ những chuyên gia. Đó là lý do chúng ta cần wedding planner".