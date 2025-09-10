Hai thủ khoa Đại học Y Hà Nội bật mí ngành học bác sĩ nội trú

426 bác sĩ trúng tuyển kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 50 (2025 - 2028) đã tham gia Match Day - ngày lựa chọn chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú, do Trường Đại học (ĐH) Y Hà Nội tổ chức. Sự kiện diễn ra chiều 9-9.

Các học học viên được lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú ngay tại hội trường Trường ĐH Y Hà Nội

Năm 2025, Trường nhận 1.009 đơn đăng ký dự thi của các học viên từ 14 cơ sở đào tạo khối sức khỏe trên toàn quốc, cho 38 chuyên ngành đào tạo. Các thí sinh được xếp hạng theo điểm sau kỳ thi, ưu tiên lựa chọn chuyên ngành yêu thích.

Thủ khoa của kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 50 là bác sĩ Vũ Ngọc Duy, với điểm số 25,09/30. Trước đó, Duy cũng tốt nghiệp ngành bác sĩ y khoa Trường ĐH Y Hà Nội, với điểm tổng kết 8,11/10.

Vượt qua hơn 1.000 thí sinh để trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 50, bác sĩ Duy chia sẻ niềm vui và sự bất ngờ. "Ban đầu em chỉ đặt mục tiêu top 20, kết quả này có lẽ cũng một phần may mắn vì các bạn khác đều rất giỏi"- Duy chia sẻ.

Duy cho biết quyết định theo ngành y xuất phát từ ảnh hưởng của mẹ – cũng là bác sĩ. Từ nhỏ em đã hiểu cuộc sống và công việc của bác sĩ nhiều hơn so với các ngành khác, nên đã chọn học ngành y.

Bác sĩ Vũ Ngọc Duy là thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 50

Khi được hỏi về bí quyết vượt qua kỳ thi "khắc nghiệt nhất" của sinh viên y khoa, Duy khiêm tốn: "Không có bí quyết đặc biệt, chỉ cần cố gắng từng ngày, học cẩn thận từ đầu, chăm chỉ lâm sàng và tìm hiểu kỹ vấn đề bằng cách hỏi thầy cô và tra cứu thông tin."

Về Match Day, Duy thừa nhận hồi hộp khi lựa chọn chuyên ngành trong 30 giây. Với quyền ưu tiên đầu tiên, em quyết định chọn ngành Sản phụ khoa, dựa trên niềm yêu thích và cảm hứng từ thầy Trần Danh Cường (giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng Bộ môn phụ sản, Trường ĐH Y Hà Nội- PV), người đã kể nhiều câu chuyện nghề nghiệp và truyền động lực cho em.

Trong khi đó, thủ khoa Trường ĐH Y Hà Nội năm 2025, Ngô Thu Hà, vừa đỗ chương trình bác sĩ nội trú, xếp thứ 14, và chọn chuyên ngành Ung thư.

Thủ khoa kép Ngô Thu Hà, xếp thứ 14 trong kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú

Năm 2019, Thu Hà là thủ khoa toàn quốc khối B00 và chọn Trường ĐH Y Hà Nội để theo học. Sáu năm sau, Ngô Thu Hà tốt nghiệp xuất sắc ngành bác sĩ y khoa với điểm số ấn tượng - 8,42/10 và trở thành thủ khoa kép "siêu hiếm" của trường trong nhiều năm qua.

Trong tháng này, Ngô Thu Hà sẽ là sinh viên duy nhất của Trường ĐH Y Hà Nội được vinh danh thủ khoa TP Hà Nội năm 2025 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Theo GS-TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, năm 2025, sau 51 năm triển khai đào tạo bác sĩ nội trú, trường tiếp tục tổ chức sự kiện Match Day để các học viên trúng tuyển bác sĩ nội trú khóa 50 lựa chọn chuyên ngành, nhập học vào đầu tháng 10-2025. Đây là hoạt động tuyển sinh độc đáo, hiện chỉ có tại trường.

Các thầy cô bộ môn chúc mừng tân bác sĩ nội trú của chuyên ngành đào tạo

Các bác sĩ chọn chuyên ngành đào tạo nội trú sau khi vượt qua kỳ thi khắc nghiệt của Trường ĐH Y Hà Nội

"Thí sinh được xếp hạng theo điểm để ưu tiên lựa chọn chuyên ngành yêu thích. Khi đã chọn ngành y, thì chuyên ngành nào cũng xứng đáng nghiên cứu và cống hiến. Điều quan trọng là quyết tâm học tập, rèn luyện và xây dựng năng lực để trở thành chuyên gia giỏi"- đại diện nhà trường nhắn nhủ.

Trong 10 năm qua (2016 - 2025), ngày lựa chọn chuyên ngành này là sự kiện được mong đợi, diễn ra trong không khí hồi hộp và háo hức khi các chỉ tiêu dần được lấp đầy, mang đến những bất ngờ thú vị cho thí sinh và thầy cô.

Để tham gia bậc đào tạo bác sĩ nội trú, các bác sĩ tốt nghiệp ngành y khoa, y học cổ truyền, răng hàm mặt được dự kỳ thi bác sĩ nội trú ngay sau khi tốt nghiệp. Thí sinh trúng tuyển sẽ trở thành học viên bác sĩ nội trú, đào tạo toàn thời gian 3 năm tại trường và cơ sở thực hành. Từ 1974, Trường Đại học Y Hà Nội được Bộ Y tế giao đào tạo bác sĩ nội trú, nhằm cung cấp bác sĩ giỏi, đồng thời đào tạo giảng viên chất lượng cao. Trong hơn 50 năm qua, trường đã đào tạo hơn 5.000 bác sĩ nội trú, nhiều người trở thành lãnh đạo, chuyên gia đầu ngành của Bộ Y tế, bệnh viện trung ương và tỉnh, góp phần nâng tầm y học Việt Nam trên bản đồ quốc tế.



