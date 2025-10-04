Thông tin Hoàng Hường bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Bởi trước đó, Hoàng Hường (Hoàng Thị Hường, SN 1987, Phú Thọ) vốn được nhiều người biết đến qua các trang MXH với hình tượng doanh nhân thành đạt, giàu có, thường xuyên đi từ thiện, giúp đỡ người khó khăn.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng của Hoàng Hường luôn đi kèm những tai tiếng và gây ra nhiều tranh cãi. Từ những phát ngôn cho đến hành động phản cảm, cố tình tạo nội dung để quảng bá sản phẩm khiến không ít người ngán ngẩm.

Hoàng Hường luôn gây dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt, giàu có, thường xuyên làm từ thiện

Song cũng từ thông tin Hoàng Hường bị bắt tạm giam, cộng đồng mạng cũng tìm kiếm nhiều điều xoay quanh tên tuổi Hường. Đáng chú ý, một bức ảnh bất ngờ được netizen lan truyền rộng rãi bởi những sự trùng hợp đến ngỡ ngàng.

Theo đó, bức ảnh là khoảnh khắc Hoàng Hường chụp cùng với “thầy giáo nhân ái” Nguyễn Tuân (tên thật Nguyễn Mạnh Tuân, SN 1986, Điện Biên). Được biết, bức hình được chụp từ tháng 2 năm nay khi Hoàng Hường có một chuyến đi từ thiện tại Điện Biên và có gặp gỡ, giao lưu cùng với Nguyễn Tuân.

Sở dĩ có cuộc gặp mặt này là bởi, Nguyễn Tuân cũng là một TikToker/ Facebooker chuyên làm từ thiện được nhiều người theo dõi. Tuân từng là thầy giáo tại một trường THPT trên địa bàn nhưng đã xin nghỉ từ tháng 9/2025. Trên MXH, Nguyễn Tuân luôn thể hiện hình ảnh một người thầy giáo mẫu mực, nhân ái, luôn xót xa trước nỗi khổ của những phận đời nghèo khó.

Bức ảnh Hoàng Hường chụp cùng Nguyễn Tuân đang viral trở lại trên MXH sau khi cả hai đều vướng vòng lao lý

Chính hình tượng này mà hàng nghìn lượt theo dõi tin tưởng, hàng trăm nhà hảo tâm sẵn sàng chuyển tiền cho Tuân mỗi khi anh đăng tải các trường hợp kêu gọi từ thiện, giúp đỡ. Thế nhưng sau khi nhận được tiền chuyển khoản, Tuân chỉ trao một phần nhỏ cho người khó khăn, còn lại chiếm giữ để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Cũng trong ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Tuân để điều tra về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Tuân bị một người tố giác do phát hiện dấu hiệu nghi ngờ. Sau đó qua quá trình vận động, Tuân đã tự nguyện ra trình diện để đầu thú và thành khẩn khai báo với cơ quan chức năng về hành vi phạm tội của mình.

Điều này khiến những ai từng xem bức hình Hoàng Hường chụp cùng Nguyễn Tuân đều cảm thấy ngỡ ngàng. Dù không liên quan đến nhau, bị khởi tố, bắt tạm giam về những hành vi khác nhau nhưng Hoàng Hường và Nguyễn Tuân lại có nhiều điểm chung đến lạ.

Cả hai đều là những người xây dựng hình tượng làm thiện nguyện vì cộng đồng, gây dựng lòng tin trên MXH. Đáng chú ý hơn, cả hai đều có thông tin vướng vòng lao lý trong cùng một ngày.

Trên trang Fanpage Thông tin Chính phủ cũng đã đăng tải thông tin liên quan đến Hoàng Hường và Nguyễn Tuân

Với Hoàng Hường, theo điều tra, có 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái do cô lập ra để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.

Còn với Nguyễn Tuân, cơ quan điều tra đã vào cuộc điều tra và bước đầu xác định, từ tháng 12/2016, Tuân dựng nên một “hệ thống” kêu gọi từ thiện, gồm 3 tài khoản Facebook cùng nhiều số tài khoản ngân hàng cá nhân.

Trên các nền tảng này, Tuân liên tục đăng tải hình ảnh, câu chuyện về những mảnh đời bất hạnh để khơi gợi lòng trắc ẩn, kêu gọi sự ủng hộ. Sau khi nhận được tiền chuyển khoản, Tuân chỉ trao một phần nhỏ còn lại chiếm giữ để sử dụng cho mục đích cá nhân. Từ tháng 2 - 8/2025, Tuân đã lợi dụng 7 trường hợp (1 ở Sơn La, 6 ở Điện Biên), chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng.

