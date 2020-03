Hải Phòng: Lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại cửa ngõ ra vào thành phố

Theo đó, nhiệm vụ của chốt sẽ là kiểm soát y tế đối với người vào thành phố tập trung trên các phương tiện vận tải hành khách.

Đo nhiệt độ, xác định người nghi nhiễm bệnh và tổ chức giám định y tế.

Xác định lịch trình, khai báo y tế đối với người nước ngoài và người Việt Nam mới từ nước ngoài về Việt Nam.

Các chốt đã được lập

Đồng thời, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải công cộng vào thành phố; phải đảm bảo tất cả các hành khách đeo khẩu trang; phương tiện có trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn.

Các điểm đặt chốt cửa ngõ thành phố: Tại Trạm thu phí Quốc lộ 5, huyện An Dương; tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nhánh xuống QL.10, huyện An Lão; tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nhánh xuống đường 353, quận Dương Kinh; tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nhánh xuống đường 356, quận Hải An; tại vị trí chân cầu Nghìn – QL.10, huyện Vĩnh Bảo; ti vị trí chân cầu Đá Bạc – QL.10, huyện Thủy Nguyên.

Thời gian thực hiện từ ngày 25/3 và chấm dứt hoạt động ngay sau khi có quyết định của UBND thành phố.

Mỗi chốt bố trí 4 ca làm nhiệm vụ 24/24h hàng ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và ngày nghỉ.

