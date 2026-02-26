Hàng trăm em bé trên toàn quốc nhận quà "độc lạ" ngay khi chào đời

Hành trình gửi "Lộc Diệu Kỳ" tại 26 bệnh viện toàn quốc



Lan tỏa hơi ấm yêu thương trong những ngày đầu xuân, Point Grey đã thực hiện một hành trình đặc biệt đó là phối hợp với 26 bệnh viện phụ sản và nhi khoa lớn trên toàn quốc để trao tặng 910 phần quà "Lộc Diệu Kỳ" cho các sản phụ, mang theo sự thấu hiểu và sẻ chia thiết thực ngay trong khoảnh khắc vượt cạn đầu năm.

Point Grey ghé thăm 26 bệnh viện trên khắp cả nước

Chương trình được triển khai tại 26 bệnh viện phụ sản - đa khoa lớn trên cả nước, trong đó có Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Quốc Tế City, Bệnh viện Phụ Sản Quốc Tế Sài Gòn cùng các bệnh viện tại TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai và Khánh Hòa.

Point Grey trao tặng 50 phần quà tài trợ tại Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ

Khi "Lộc xuân" là sự nâng niu thiết thực cho mẹ và bé

Không chỉ là lời chúc bình an, mỗi món quà ý nghĩa từ Wonder Baby còn gói trọn trong đó giá trị nhân văn về tình yêu thương và sự thấu hiểu. Đó là sự trân trọng dành cho giây phút chào đời của mỗi thiên thần nhỏ, là sự tiếp sức thiết thực, giúp mẹ vơi bớt lo toan để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đón thành viên mới:

Cái chạm êm ái đầu đời: Những chiếc tã Wonder Baby mềm mại, thoáng khí sẽ bảo vệ làn da non nớt của bé giữa tiết trời se lạnh của những ngày đầu xuân.

Sự tiếp sức thiết thực cho mẹ: Băng quần Wonder Free và tã quần Wonder Wear giúp mẹ xua tan bất tiện hậu sản, mang lại cảm giác khô thoáng, tự tin để tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc đón con chào đời.

Sự chăm sóc tinh tế: Khăn ướt Wonder Wipes dịu nhẹ, sạch khuẩn là "trợ thủ" giúp mẹ vệ sinh cho bé dễ dàng và an toàn ngay tại bệnh viện.

910 sản phẩm chăm sóc cho mẹ và bé đã được gửi đến các "thiên thần nhỏ" và gia đình

Lan tỏa giá trị nhân văn từ những điều nhỏ nhất

Tại mỗi điểm dừng chân, hành trình của Point Grey đã ghi lại những hình ảnh chân thực và đầy cảm xúc. Đó là nụ cười nhẹ nhõm của người mẹ sau ca sinh, là ánh mắt hạnh phúc của gia đình khi nhận được món quà bất ngờ dành cho thiên thần nhỏ. Sự xuất hiện của những túi quà từ Point Grey đã mang đến không khí ấm áp, tiếp thêm sự khích lệ cho các gia đình trong hành trình nuôi con phía trước.

Point Grey tiếp sức cùng gia đình với hoạt động ý nghĩa

Mỗi phần quà từ Point Grey là một lời chúc may mắn dành cho mẹ và các bé

Không chỉ dừng lại ở một chương trình quà tặng, hoạt động lần này còn khẳng định sự đồng hành của Point Grey với phụ nữ Việt Nam thông qua những giá trị thiết thực và sự thấu hiểu. Hành trình "Trao Lộc Diệu Kỳ" khép lại với 910 món quà được trao đi, nhưng những giá trị nhân văn sẽ còn tiếp tục lan tỏa. Chúc các "chiến binh nhí" của năm 2026 luôn khỏe mạnh, lớn khôn trong sự bảo bọc dịu dàng và đầy ắp yêu thương!