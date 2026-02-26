Hàng trăm em bé trên toàn quốc nhận quà "độc lạ" ngay khi chào đời
Trong những thời khắc thiêng liêng của năm mới, ngay tại các khoa sản, những thiên thần nhỏ đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời. Giữa không gian ấm áp ấy, hàng trăm mẹ và bé tại 26 bệnh viện trên cả nước đã bất ngờ nhận được "Lộc Diệu Kỳ" từ Point Grey.
Hành trình gửi "Lộc Diệu Kỳ" tại 26 bệnh viện toàn quốc
Lan tỏa hơi ấm yêu thương trong những ngày đầu xuân, Point Grey đã thực hiện một hành trình đặc biệt đó là phối hợp với 26 bệnh viện phụ sản và nhi khoa lớn trên toàn quốc để trao tặng 910 phần quà "Lộc Diệu Kỳ" cho các sản phụ, mang theo sự thấu hiểu và sẻ chia thiết thực ngay trong khoảnh khắc vượt cạn đầu năm.
Chương trình được triển khai tại 26 bệnh viện phụ sản - đa khoa lớn trên cả nước, trong đó có Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Quốc Tế City, Bệnh viện Phụ Sản Quốc Tế Sài Gòn cùng các bệnh viện tại TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai và Khánh Hòa.
Khi "Lộc xuân" là sự nâng niu thiết thực cho mẹ và bé
Không chỉ là lời chúc bình an, mỗi món quà ý nghĩa từ Wonder Baby còn gói trọn trong đó giá trị nhân văn về tình yêu thương và sự thấu hiểu. Đó là sự trân trọng dành cho giây phút chào đời của mỗi thiên thần nhỏ, là sự tiếp sức thiết thực, giúp mẹ vơi bớt lo toan để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đón thành viên mới:
Cái chạm êm ái đầu đời: Những chiếc tã Wonder Baby mềm mại, thoáng khí sẽ bảo vệ làn da non nớt của bé giữa tiết trời se lạnh của những ngày đầu xuân.
Sự tiếp sức thiết thực cho mẹ: Băng quần Wonder Free và tã quần Wonder Wear giúp mẹ xua tan bất tiện hậu sản, mang lại cảm giác khô thoáng, tự tin để tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc đón con chào đời.
Sự chăm sóc tinh tế: Khăn ướt Wonder Wipes dịu nhẹ, sạch khuẩn là "trợ thủ" giúp mẹ vệ sinh cho bé dễ dàng và an toàn ngay tại bệnh viện.
Lan tỏa giá trị nhân văn từ những điều nhỏ nhất
Tại mỗi điểm dừng chân, hành trình của Point Grey đã ghi lại những hình ảnh chân thực và đầy cảm xúc. Đó là nụ cười nhẹ nhõm của người mẹ sau ca sinh, là ánh mắt hạnh phúc của gia đình khi nhận được món quà bất ngờ dành cho thiên thần nhỏ. Sự xuất hiện của những túi quà từ Point Grey đã mang đến không khí ấm áp, tiếp thêm sự khích lệ cho các gia đình trong hành trình nuôi con phía trước.
Không chỉ dừng lại ở một chương trình quà tặng, hoạt động lần này còn khẳng định sự đồng hành của Point Grey với phụ nữ Việt Nam thông qua những giá trị thiết thực và sự thấu hiểu. Hành trình "Trao Lộc Diệu Kỳ" khép lại với 910 món quà được trao đi, nhưng những giá trị nhân văn sẽ còn tiếp tục lan tỏa. Chúc các "chiến binh nhí" của năm 2026 luôn khỏe mạnh, lớn khôn trong sự bảo bọc dịu dàng và đầy ắp yêu thương!