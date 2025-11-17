Fanpage aFamily

Hai người đàn ông bị sét đánh chết tại ao tôm

Tin - ảnh: Phúc Nguyên - Vân Du,
May bạt ao nuôi tôm công nghiệp thuê khi trời mưa, 2 người đàn ông ở Cà Mau bị sét đánh chết tại chỗ.

Ngày 17-11, tin từ UBND xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 người tử vong do bị sét đánh.

Hai người làm thuê bị sét đánh chết tại ao tôm - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc làm ông H. và L. tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 10 phút cùng ngày, trên địa bàn xã Vĩnh Hậu xuất hiện mưa lớn kèm theo sấm sét.

Lúc này, ông L.V.H (38 tuổi) và ông T.T.L (34 tuổi; ngụ xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau) đang may bạt lót ao nuôi tôm công nghiệp thuê cho người dân thì không may bị sét đánh tử vong tại chỗ. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, ngành chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc. Hiện, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo Người lao động 11/17/2025
