Hai năm tới, 3 con giáp này rời xa trắc trở, đón phúc lộc vào nhà

Cuộc đời luôn có những khúc cua bất ngờ. Có giai đoạn ta loay hoay vì vận xui, có giai đoạn như được nâng tay qua mọi chướng ngại. Theo dòng chảy tử vi dân gian, trong hai năm sắp tới sẽ có ba con giáp bước vào quãng sáng rực: Trắc trở tan dần, tài lộc bật lên, công việc thuận đường và gia đình đón thêm niềm vui.

1. Tuổi Dần: Can đảm đúng hướng, tiền tài theo bước

Người tuổi Dần vốn mạnh mẽ, quyết đoán và không ngại thử thách. Hai năm tới, phong độ ấy được bật công tắc hết cỡ. Cảm giác bế tắc trước đây dịu đi thấy rõ. Nhiều việc từng mắc kẹt vì thủ tục hay vì người liên quan nay bất ngờ trơn tru. Khi áp lực tâm lý giảm, tuổi Dần sẽ nhìn ra các đường chạy mới trong công việc.

Ai đi làm công dễ đạt mục tiêu thăng bậc hoặc nhận nhiệm vụ lớn hơn kèm đãi ngộ xứng đáng. Ai kinh doanh sẽ gặp được đối tác hợp tạng, ký được hợp đồng giá trị hoặc mở thêm nhánh mới mà chi phí rủi ro thấp. Về tiền bạc, tuổi Dần nên đặt kỷ luật ngay từ đầu. May mắn giúp dòng tiền đổ về nhưng chính kỷ luật giúp tiền ở lại. Một kế hoạch rõ ràng gồm quỹ dự phòng, quỹ đầu tư đều đặn và quỹ học hỏi nghề nghiệp sẽ là nền móng. Trong đầu tư, tuổi Dần nên ưu tiên lĩnh vực mình hiểu và có lợi thế.

Thời vận giúp chọn đúng nhịp thị trường, nhưng kiến thức và kiểm soát cảm xúc mới là thứ giữ lợi nhuận. Gia đạo của tuổi Dần trong giai đoạn này cũng ấm hơn. Một số khúc mắc cũ được nói chuyện thẳng thắn và thu xếp ổn thỏa. Thể trạng cải thiện khi chủ động vận động, bớt thức khuya và giảm đồ uống có cồn. Khi cơ thể khỏe, tinh thần sáng, tuổi Dần càng dễ tận dụng cơ hội.





2. Tuổi Mùi: Kiên nhẫn đúng lúc, lộc rót đều tay

Tuổi Mùi mang khí chất ôn hòa, biết lắng nghe và kiên trì. Hai năm tới là phần thưởng cho sự bền bỉ ấy. Những trục trặc dai dẳng trong vài năm gần đây như khoản nợ khó đòi, dự án chậm tiến độ hay mối quan hệ hợp tác lỏng lẻo sẽ lần lượt có lời giải. Môi trường làm việc trở nên thân thiện hơn, tinh thần đội nhóm tốt lên, nhiều việc nhờ thế mà chạy nhanh. Tài vận của tuổi Mùi không ồn ào nhưng đều và chắc.

Nguồn thu chính ổn định, nguồn thu phụ mở ra từ việc tận dụng thế mạnh hiện có như tay nghề, mối quan hệ hoặc tài sản nhàn rỗi. Nếu muốn khởi nghiệp nhỏ, đây là giai đoạn thuận. Tuy nhiên hãy đi bằng mô hình tinh gọn, thử trên phạm vi an toàn, kiểm chứng bằng dòng tiền thật thay vì cảm xúc. Một kế hoạch chia nhỏ mục tiêu doanh thu theo từng quý sẽ giúp tuổi Mùi nhìn thấy tiến độ và điều chỉnh sớm.

Trong đời sống, tuổi Mùi nên tiếp tục phát huy lối ứng xử mềm mà chắc. Hãy chủ động tạo các cuộc hẹn chất lượng với gia đình, dành thời gian chăm sóc cha mẹ hoặc con nhỏ. Sự yên ấm ở nhà là “lá chắn” giúp tuổi Mùi vững tâm. Về sức khỏe, đừng bỏ qua thói quen đi bộ mỗi ngày và uống đủ nước. Những điều tưởng nhỏ này lại giữ nhịp năng lượng cho chặng đường dài.





2. Tuổi Thân: Linh hoạt có chiến lược, tiền về như suối

Tuổi Thân được biết đến với sự lanh lợi, nhanh nhạy với xu thế mới. Hai năm tới, ưu điểm ấy gặp đúng thời. Những ý tưởng từng bị cho là mạo hiểm nay có đất dụng võ. Trong công việc, tuổi Thân dễ là người khởi xướng dự án mới, nắm vai trò then chốt trong các kế hoạch chuyển đổi số, truyền thông hay sản phẩm sáng tạo. Nếu làm tự do, lượng khách hàng và hợp đồng sẽ tăng rõ rệt miễn là bạn biết hệ thống hóa quy trình và đừng nhận việc vượt năng lực.

Tài chính của tuổi Thân bứt tốc nhờ khả năng nắm bắt cơ hội và biết nhân rộng điều đang làm tốt. Tuy vậy, đây cũng là tuổi dễ “máu thắng thua”, vì thế nên đặt ngưỡng rủi ro cho từng khoản đầu tư. Quy tắc hữu ích là không dồn quá lớn vào một kênh, không vay nóng để đầu tư và luôn giữ quỹ dự phòng ít nhất ba đến sáu tháng chi tiêu. Khi đã có lãi, hãy tự động chuyển một phần sang tài sản an toàn để khóa lợi nhuận.

Đời sống cá nhân của tuổi Thân trong giai đoạn này nhiều niềm vui. Học hành, chứng chỉ, kỹ năng mới sẽ đến khá thuận. Ai còn độc thân có cơ hội gặp người hợp gu trong môi trường làm việc hoặc qua một dự án chung. Hãy để sự thông minh đi cùng sự chín chắn, bạn sẽ giữ được mối quan hệ bền đẹp.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)