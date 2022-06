Hai mỹ nhân "Tình yêu trong sáng" sau 20 năm: Người làm mẹ đơn thân sau 2 lần kết hôn, người 37 tuổi mới gặp chân ái đời mình

Hơn 2 thập kỷ trước, bộ phim Tình yêu trong sáng với sự tham gia của Chae Rim và Kim So Yeon đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người.

Phim kể về câu chuyện của cô gái nhà nghèo Young Mi (do Kim So Yeon đóng) sống cực đoan và tìm mọi cách vươn lên trong xã hội khiến rất nhiều khán giả đồng cảm với cô.

Đối thủ của Young Mi - Sun Mi (Chae Rim), là người được ông trời ưu ái cho một người cha tốt và giàu có, một người yêu thương cô hết mực (Jang Dong Gun), ngoại hình xinh đẹp và thông minh. Tình yêu trong sáng có kết thúc không hoàn toàn có hậu như những bộ phim khác về tình yêu.

Thời điểm bộ phim phát sóng đã nhận được rất nhiều sự yêu thích của người hâm mộ. Mặc dù vào vai phản diện nhưng Kim So Yeon vẫn nhận được rất nhiều sự yêu thích. Sau 22 năm phát sóng giờ đây Kim So Yeon và Chae Rim lại mỗi người một số phận.

Chae Rim - Mẹ đơn thân sau 2 lần kết hôn

Chae Rim được biết đến là một trong những ngôi sao đầu tiên của làn sóng Hallyu tại Trung Quốc và Đài Loan. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ với Lee Seung Hwan, Chae Rim nên duyên cùng Cao Tử Kỳ sau khi tham gia một show truyền hình tại Trung Quốc.

Sau đám cưới, Chae Rim sinh hạ một "tiểu hoàng tử" vô cùng xinh xắn dễ thương. Nhiều người tin rằng, sau tất cả cuối cùng Chae Rim cũng đã có cuộc sống hạnh phúc, bình yên như cô mong muốn.

Đầu năm 2019, Chae Rim chuyển về Hàn Quốc sinh sống cùng con trai, thời điểm này cũng bắt đầu xuất hiện những thông tin về việc ly hôn của cả hai. Năm 2020, Chae Rim và Cao Tử Kỳ đã quyết định ly hôn khiến nhiều người tiếc nuối.

Cũng từ đó, nữ diễn viên sống cuộc đời tĩnh lặng một mình làm mẹ đơn thân nuôi con tại Hàn Quốc. Cô cũng không còn tham gia làng giải trí chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên 1 vài talkshow. Khuôn mặt hiện tại của Chae Rim cũng có nhiều biến đổi do những biến chứng của việc phẫu thuật thẩm mỹ.

Nhiều người bày tỏ tiếc nuối cho nàng ngọc nữ một thời của làng giải trí Hàn Quốc.

Kim So Yeon - Hôn nhân đến muộn nhưng bền vững

So với Chae Rim, thời điểm mới xuất phát Kim So Yeon được xem là kém nổi hơn. Sở hữu khuôn mặt cá tính chính vì thế các vai diễn dành cho Kim So Yeon cũng kén chọn hơn với hình mẫu cô gái ngọt ngào của Chae Rim.

Vì tập trung cho sự nghiệp nên đến năm 36 tuổi, Kim So Yeon mới tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Tháng 9/2016, cô công khai hẹn hò với tài tử Lee Sang Woo và tiến tới hôn nhân sau đó 9 tháng. Dù hạnh phúc đến muộn nhưng vợ chồng Kim So Yeon hiện tại vẫn chưa tính đến chuyện con cái dù người hâm mộ đang rất sốt ruột chờ đợi họ thông báo tin vui.

Qua 6 năm bên nhau, vợ chồng Kim So Yeon và Lee Sang Woo vẫn vô cùng hạnh phúc. Nam tài tử vốn là người kín tiếng nhưng không hề ngại ngần khi nhắc tới vợ. Anh chàng cũng luôn ủng hộ mọi hoạt động của bà xã, thậm chí góp mặt trong các bộ phim mà vợ đóng như 1 sự động viên đặc biệt.

Không chỉ vậy, ở tuổi ngoài 40, Kim So Yeon ngày càng xinh đẹp và lộng lẫy. Nhiều người cho rằng nhan sắc người đẹp họ Kim không hề kém cạnh bất kỳ đàn em nào.

Ngoài ra, cô nàng còn lại tiếp tục lập thành tích mới khi tham gia bộ phim Penthouse. Nét diễn sắc sảo cùng vẻ ngoài nổi bật giúp Kim So Yeon nhận được nhiều sự yêu thích của fan hâm mộ. Nhiều người cho rằng người đẹp lại thêm 1 lần nở rộ trong sự nghiệp.

