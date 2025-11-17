Hai mặt của Tóc Tiên: Khoe body “khét lẹt” nhảy nóng bỏng với dancer nam, lúc hát về tình cũ thì “quằn quại”

Chiều ngày 16/11, tiếp nối sức nóng từ D-1, WATERBOMB HOCHIMINH 2025 bước vào ngày thứ hai với một "cơn bão" âm nhạc và nước còn cuồng nhiệt hơn. Sân khấu D-2 quy tụ dàn line-up với những tên tuổi hàng đầu của Vpop và Kpop như Jay Park, SOOBIN, Hwasa, B.I, Chi Pu, Tóc Tiên, Quang Hùng MasterD, All(H)ours,... khiến hàng ngàn khán giả đắm chìm trong không khí lễ hội đỉnh cao. Nổi bật trong dàn nghệ sĩ của Vpop, Tóc Tiên khiến khán giả phát cuồng khi mang đến một set diễn vừa sexy táo bạo, vừa tràn ngập cảm xúc.

Tóc Tiên chiếm hết spotlight trên sân khấu WATERBOMB:

Tóc Tiên mở màn set diễn của mình bằng loạt ca khúc Khá Khen, Lướt Sóng, Không Ai Hơn Em Đâu Anh đầy sôi động. Cô nàng xuất hiện trong bộ áo ngắn kết hợp với váy ren ngắn màu đỏ rực, cùng các chi tiết cắt xẻ táo bạo giúp tôn lên vóc dáng săn chắc và đường cong quyến rũ.

Vũ đạo bỏng mắt của Tóc Tiên

Đặt biệt, ngay sau khi hoàn thành 2 ca khúc đầu tiên là Khá Khen và Lướt Sóng , Tóc Tiên bất ngờ thực hiện màn thay quần áo ngay trên sân khấu, khiến khán giả vô cùng thích thú. Sau khi bỏ lớp áo trắng bên ngoài, Tóc Tiên lộ diện với bộ trang phục biểu diễn đỏ rực đầy nổi bật và quyến rũ để trình diễn tiết mục Không Ai Hơn Em Đâu Anh kết hợp cùng 906090.

Nữ ca sĩ khiến khán giả bên dưới đứng ngồi không yên khi cùng dàn dancer nam thực hiện những màn vũ đạo nóng bỏng và đầy táo bạo. Các động tác bê đỡ, xoay người, tương tác trực diện giữa nữ ca sĩ và vũ công đã tạo nên một không khí bùng nổ, phô diễn thần thái quyến rũ và hình thể săn chắc. Sự uyển chuyển xen lẫn mạnh mẽ, dứt khoát khiến khán giả không thể rời mắt, khẳng định sức hút khó cưỡng của Tóc Tiên trên sân khấu lớn.

Tóc Tiên và vũ đạo cực bốc, tình tứ cùng vũ công nam

Sau phần mở màn đầy nhiệt huyết, Tóc Tiên tiếp tục thay trang phục ngay trên sân khấu, khoác lên mình chiếc đầm lưới đỏ rực để thể hiện hai bản ballad Có Ai Thương Em Như Anh và Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới. Đây là cú twist đầy bất ngờ, đưa khán giả từ cao trào sôi động đến khoảnh khắc sâu lắng.

Tiết mục Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới x Có Ai Thương Em Như Anh của Tóc Tiên

Đặc biệt, trong phần thể hiện ca khúc Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới, nữ ca sĩ đã nằm quằn quại trên sân khấu, ánh mắt chất chứa nỗi buồn, cùng giọng hát nội lực đã khiến màn trình diễn chạm đến nhiều trái tim người nghe. Trong màn trình diễn này còn có thêm sự xuất hiện của guitarist Hà Trà Đá trong phần cao trào khiến khán giả bên dưới bùng nổ cảm xúc cùng Tóc Tiên.

Tóc Tiên đau đớn quằn quại khi hát mashup hit ballad

Ngay sau đó, Tóc Tiên trở lại với hình ảnh năng động quen thuộc, khuấy động không khí bằng hai ca khúc Điện Cao Thế và Đậm Đà. Những giai điệu sôi động của hai ca khúc đã biến không gian WATERBOMB HỒ CHÍ MINH 2025 trở nên nóng hơn khi mọi người cùng nhảy múa, hòa giọng không ngừng dưới làn nước.

Tóc Tiên chứng minh khả năng làm chủ sân khấu tuyệt vời

Xuyên suốt set diễn của mình, Tóc Tiên đã chứng minh khả năng làm chủ sân khấu tuyệt vời, đưa khán giả đi qua mọi cung bậc cảm xúc. Từ những vũ đạo sexy "nghẹt thở" đến khoảnh khắc sâu lắng đầy nội tâm, màn trình diễn của cô tại WATERBOMB là một bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn mãn nhĩ đích thực.

Ảnh, Clip: Team Sự kiện