Hai lịch trình, một bài toán “đưa đón” khi teen bước vào năm học mới

Hai lịch trình sau tiếng trống tan trường

21h40, lớp học tại trung tâm của Minh Khang (16 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội) kết thúc muộn hơn thường lệ. Bên ngoài trời mưa, tuyến buýt em vẫn đi đã hết giờ chạy. Mẹ đang về quê, còn bố vẫn tăng ca tại cơ quan. Không còn cách nào khác, Khang ngồi lại gần một tiếng để chờ bố thu xếp công việc tới đón. Ở phía bên kia thành phố, Hoàng Oanh (15 tuổi) cũng vừa trở về nhà sau những hoạt động nối tiếp sau giờ học.

Khi năm học mới bắt đầu, một ngày của Khang hay Oanh hiếm khi kết thúc ngay sau tiếng trống tan trường. Bên cạnh giờ học chính khóa, các em còn có lớp tiếng Anh, học phụ đạo hay những hoạt động ngoại khóa. Vì vậy, điểm đến tiếp theo sau cổng trường nhiều khi là một lớp học cách đó vài cây số chứ chưa phải là nhà.

"Có những ngày em phải di chuyển khá nhiều giữa các địa điểm. Bình thường em vẫn đi xe buýt, nhưng một số lớp cách trường khoảng 7-8 km lại không tiện tuyến nên trước đây thường phải nhờ bố mẹ đưa đón", Oanh kể.

Nhiều bạn tuổi teen vẫn còn các hoạt động sau tiếng trống tan trường

Đây cũng là tình huống quen thuộc với không ít gia đình có con ở tuổi teen. Đặc biệt khi bước vào năm học mới, con bắt đầu có thêm những hoạt động riêng ngoài giờ học, số điểm phải di chuyển trong ngày cũng nhiều hơn. Trong khi đó, giờ làm của bố mẹ không phải lúc nào cũng khớp với giờ tan học hay giờ bắt đầu một lớp học thêm. Chỉ một cuộc họp kéo dài hơn dự kiến, một buổi học kết thúc muộn hay lỡ một tuyến buýt cũng có thể khiến kế hoạch đưa đón của cả nhà phải thay đổi.

Một lựa chọn tiện lợi hơn cho việc đưa đón con mỗi ngày

Gần đây, Oanh được mẹ thêm vào Tài khoản Grab cho Cả Nhà với tư cách thành viên Teen. Nhờ đó, những lúc cần chủ động di chuyển, em có thể tự đặt GrabBike hoặc GrabCar thay vì luôn phải chờ bố mẹ đón.

Gia đình Khang cũng bắt đầu cân nhắc cách tương tự sau lần cậu phải chờ bố gần một tiếng trong ngày trời mưa. Với Khang, điều thay đổi đơn giản là em có thể tự tính toán việc đi lại dựa trên giờ học của mình. "Em có thể tự xem giờ học rồi tính lúc nào cần đặt Grab để không bị muộn. Những chỗ không tiện xe buýt thì em cũng chủ động hơn", Khang chia sẻ.

Điểm chung giữa hai gia đình đó là con bước sang tuổi teen, họ bắt đầu cân nhắc để con tự xử lý một số hành trình quen thuộc trong phạm vi phù hợp. Xu hướng này cũng phần nào được phản ánh qua mức độ sử dụng Tài khoản Grab cho Cả Nhà của thành viên Teen.

Thành viên Teen có thể dễ dàng đặt xe thông qua tài khoản Grab cho Cả Nhà

Theo dữ liệu từ Grab, tính đến tháng 7/2026, số chuyến xe hằng tháng được đặt cho nhóm người dùng này tăng gấp 8 lần so với tháng 11/2025, thời điểm bắt đầu triển khai tính năng cho phép bổ sung thành viên Teen vào tài khoản Grab cho Cả Nhà. Trung bình mỗi thành viên Teen có tần suất di chuyển khoảng 6 chuyến xe/tháng. Riêng trong tháng 4 và tháng 5, thời điểm nhiều học sinh bước vào mùa thi và tăng các hoạt động học tập, con số này lên tới 8 chuyến xe/tháng.

Sự gia tăng về cả số chuyến xe lẫn tần suất sử dụng phần nào cho thấy việc đặt xe cho teen không chỉ được sử dụng trong những tình huống phát sinh. Với những bạn có lịch trình thường xuyên di chuyển giữa trường học, lớp học thêm, hoạt động ngoại khóa hay các điểm sinh hoạt khác, đây đang trở thành một lựa chọn giúp các em chủ động hơn trong việc di chuyển. Nhờ đó, bố mẹ cũng có thể linh hoạt hơn trong việc cân đối giữa công việc và thời gian dành cho con.

Chị Hoàng Giang, mẹ của Oanh, cho biết trước đây mỗi khi không thể trực tiếp đưa đón, điều chị lo nhất là không biết con đã lên đúng xe chưa, đang ở đâu và có đến nơi an toàn hay không. "Với các chuyến xe dành cho thành viên Teen, con phải nhập đúng mã PIN do bác tài cung cấp trước khi bắt đầu chuyến đi, mình cũng có thể theo dõi hành trình theo thời gian thực và liên hệ với tài xế khi cần. Nhờ vậy, con chủ động hơn mà mình cũng yên tâm hơn", chị Giang nói.

Số liệu từ Grab cũng cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 11/2025 đến tháng 7/2026, hơn 98% số chuyến xe đưa đón thành viên Teen có phát sinh đánh giá nhận mức 5 sao.

Tính năng trò chuyện nhóm giữa chủ tài khoản, thành viên và bác tài giúp bố mẹ an tâm hơn

Bên cạnh GrabCar và GrabBike, các bạn teen cũng có thể sử dụng GrabFood và GrabMart thông qua tài khoản Grab cho Cả Nhà, giúp chủ động hơn với một số nhu cầu ăn uống, mua sắm phù hợp trong sinh hoạt hằng ngày.

Khi lứa tuổi teen bước vào năm học với nhiều hoạt động, những nhu cầu và lịch trình riêng, bố mẹ cũng không thể lúc nào cũng có mặt. Việc có thêm những lựa chọn phù hợp giúp các bạn trẻ từng bước tự sắp xếp việc đi lại, ăn uống của mình, trong khi phụ huynh vẫn có thể đồng hành và hỗ trợ khi cần.