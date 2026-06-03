Chuyến về quê nghỉ hè cuối cùng

Chiều muộn 2/6, thôn Vũng Tròn, xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) chìm trong không khí tang thương khi lực lượng chức năng lần lượt tìm thấy thi thể 4 nạn nhân trong vụ đuối nước trên sông Ngàn Phố. Các nạn nhân gồm chị Phạm Thị Hồng N. (SN 1991), con gái là cháu Nguyễn Thùy D. (SN 2021, trú xã Đức Thọ) cùng hai cháu ruột Phạm Quỳnh A. (SN 2014) và Phạm Minh T. (SN 2016, trú xã Sơn Kim 2). Tai nạn bất ngờ đã cướp đi người mẹ trẻ, đứa con thơ và hai em nhỏ trong cùng một gia đình, để lại nỗi đau quá lớn đối với người thân và người dân địa phương.

Theo người thân gia đình nạn nhân, chị N. sinh ra và lớn lên tại thôn Vũng Tròn. Năm 2016, chị kết hôn với anh Nguyễn Hoài Nam (SN 1988, trú xã Đức Thọ) và có với nhau hai con gái. Hiện cả gia đình sinh sống, làm việc tại Ninh Bình.

Cô con gái đầu của chị N. may mắn thoát nạn trong vụ đuối nước thất thần sau sự việc đau lòng.

Khi năm học vừa kết thúc, ngày 31/5, chị đưa hai con về quê Hà Tĩnh để nghỉ hè. Một ngày trước thời điểm xảy ra tai nạn, ba mẹ con về nhà ông bà ngoại ở xã Sơn Kim 1 để sum họp cùng gia đình. Ngôi nhà của mẹ chị chỉ cách khu vực xảy ra vụ việc trên sông Ngàn Phố vài trăm mét.

Trong khi đó, hai chị em Phạm Quỳnh A. và Phạm Minh T. ở xã Sơn Kim 2 cũng được gia đình cho sang nhà bà nội chơi trong dịp hè vì có người thân từ xa trở về quê. Kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu, những đứa trẻ còn háo hức với những ngày vui bên ông bà, họ hàng thì bi kịch đau lòng đã ập đến.

Người thân cho biết, chiều 2/6, chị N. cùng 2 con gái và 3 người con của anh trai ra khu vực thượng nguồn sông Ngàn Phố để tắm mát và vui chơi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 4 người tử vong.

Trước khi tai nạn xảy ra, chị N. còn phát trực tiếp một đoạn video trên mạng xã hội ghi lại cảnh các con và cháu vui đùa dưới dòng nước trong veo. Trong video, các bạn trẻ hồn nhiên nô đùa giữa bãi cát trắng và những vách đá ven sông. Dõi theo các con, chị liên tục nhắc nhở: "Không được ra chỗ nước sâu" vì lo các cháu gặp nguy hiểm. Không ai ngờ những hình ảnh bình yên ấy lại trở thành ký ức cuối cùng.

Theo nguồn tin ban đầu từ lãnh đạo xã Sơn Kim 1, tại thời điểm này, chị N. cùng ba cháu nhỏ lên một chiếc thuyền bằng nhôm của người dân đánh cá đang neo đậu gần bờ để chơi. Trong lúc sử dụng thì chiếc thuyền bất ngờ bị lật khiến cả bốn người rơi xuống nước.

Phát hiện sự việc, hai cháu nhỏ đi cùng hoảng loạn chạy về khu dân cư kêu cứu. Người dân và người thân lập tức lao ra hiện trường tìm kiếm, song mọi nỗ lực đều không thành. Theo thông tin từ chính quyền địa phương do khu vực xảy ra tai nạn có mực nước sâu và dòng chảy phức tạp nên điều tồi tệ nhất đã xảy đến với các nạn nhân.

Nỗi đau của những người ở lại

Từ tối 2/6 đến sáng 3/6, không khí tang thương bao trùm con đường dẫn vào thôn Đại Đồng, xã Đức Thọ. Trong căn nhà nhỏ, tiếng khóc của người thân không ngừng vang lên. Trên bàn thờ, 2 di ảnh mẹ con đặt cạnh nhau giữa những bông cúc trắng, vàng xen lẫn khiến bất cứ ai đến viếng cũng không khỏi nghẹn lòng.

Đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể đã đến viếng, động viên hai gia đình có người thân tử vong trong vụ lật thuyền trên sông Ngàn Phố

Trong dòng người đến chia buồn, anh Nguyễn Hoài Nam (chồng chị N.) gần như suy sụp. Nhiều lần anh bật khóc, gọi tên vợ và con giữa tiếng động viên của người thân, hàng xóm.

Anh Nam cho biết, kỳ nghỉ hè năm nay gia đình dự định cho hai con lần lượt về thăm ông bà nội và ông bà ngoại, mỗi nơi một tháng. Những kế hoạch cho mùa hè của các con vừa mới bắt đầu thì tai nạn bất ngờ xảy ra.

Giọng nghẹn lại, anh Nam kể khoảng 18h ngày 2/6, anh nhận được cuộc gọi từ con gái lớn. Ở đầu dây bên kia, cô bé hoảng loạn bật khóc: “Bố ơi, mẹ và em cùng hai anh em con cậu đuối nước rồi...”.

“Nghe con nói, tôi như chết lặng. Tôi không thể tin đó là sự thật. Mấy hôm trước vợ chồng còn nói chuyện, dự định ít ngày nữa tôi sẽ về Hà Tĩnh rồi cùng vợ trở lại công việc như bình thường”, anh Nam nghẹn ngào.

Các cơ quan đoàn thể đến động viên, thăm hỏi và chia sẻ nỗi đau với gia đình anh Nam.

Người đàn ông cho biết, thường ngày mỗi khi đưa các con đi đâu, chị N. đều gọi điện hoặc nhắn tin cho chồng. Riêng chiều hôm xảy ra sự việc, anh không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào. Cho đến khi con gái lớn báo tin dữ, anh mới biết tai nạn đã xảy ra.

“Đau xót lắm. Không ai có thể nghĩ một chuyến về quê nghỉ hè lại trở thành mất mát lớn như vậy. Đến giờ cháu lớn vẫn chưa hết hoảng sợ sau khi chứng kiến sự việc”, anh Nam chia sẻ.

Ngồi lặng trước di ảnh của mẹ và em gái, bé T.L. (SN 2017) với đôi mắt đỏ hoe. Thỉnh thoảng, cô bé lại đưa ánh mắt thất thần nhìn về phía bàn thờ rồi nép sát vào người thân. Những người có mặt không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến sự sợ hãi vẫn hiện rõ trên gương mặt đứa trẻ vừa trải qua cú sốc quá lớn.

Người thân chị N. đau xót sau sự việc.

Cách đám tang của mẹ con chị N. khoảng 70 km, tại thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2, không khí tang thương cũng bao trùm ngôi nhà của anh Phạm Văn Tuyến (SN 1987) và chị Nguyễn Thị Cúc (SN 1994).

Nơi đây, gia đình, người thân và hàng xóm đang lặng lẽ tiễn đưa hai chị em Phạm Quỳnh A. và Phạm Minh T. về nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình anh Tuyến có ba người con, trong đó Quỳnh A. là chị cả, Minh T. là con thứ hai, còn em út mới 6 tuổi. Sau nhiều năm lao động, tích góp, vợ chồng anh Tuyến vừa hoàn thiện ngôi nhà mới với mong muốn các con có cuộc sống đầy đủ, khang trang hơn.

Người thân và hàng xóm đến động viên, chia sẻ với gia đình anh Tuyến khi có hai người con tử nạn trong vụ đuối nước.

Theo anh Tuyến, dịp nghỉ hè năm nay, gia đình cho các con sang nhà ông bà nội chơi, đồng thời gặp gỡ cô ruột và người thân từ xa trở về quê. Không ai nghĩ rằng chuyến sum họp đầu hè lại trở thành cuộc chia ly đau đớn.

Ngồi lặng trước di ảnh hai con, anh Tuyến nhiều lần bật khóc. Chỉ trong một buổi chiều, anh mất đi hai người con ruột, người em gái và một người cháu.

“Các cháu vừa kết thúc năm học, cả nhà đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè. Vậy mà giờ mọi thứ không còn nữa. Mất hai con, mất em gái, mất cháu, nỗi đau này quá lớn, gia đình tôi không biết phải vượt qua thế nào”, anh Tuyến nghẹn ngào.

Người cha đau khổ cho biết, trước ngày xảy ra sự việc, các con vẫn háo hức khoe kế hoạch nghỉ hè, mong được ở cùng ông bà và vui chơi với anh em họ hàng. Thế nhưng chỉ sau một buổi chiều, những dự định mãi dang dở.