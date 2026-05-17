Hải Đăng Doo, Lou Hoàng chính thức lên tiếng xin lỗi

Vào đầu tháng 5/2026, mạng xã hội xôn xao gọi tên Hải Đăng Doo và ca sĩ Lou Hoàng nghi lộ ảnh riêng tư. Nguồn cơn xuất phát từ việc một cô gái tại Đà Nẵng tag tên Hải Đăng Doo vào bức ảnh riêng tư, địa điểm hao hao với nơi nam ca sĩ check in trước đó. Sau ồn ào này, Hải Đăng Doo không xuất hiện tại concert Sao Nhập Ngũ dù đã được công bố từ trước.

Đến tối 17/5, Hải Đăng Doo đã chính thức có phản hồi. Sau 11 ngày im lặng, Hải Đăng Doo đăng tải tâm thư dài để giải thích và gửi lời xin lỗi đến những cá nhân, đơn vị bị ảnh hưởng bởi sự việc. Nam ca sĩ cho biết anh đã dành thời gian để bình tâm suy nghĩ trước khi quyết định đối diện trực tiếp với dư luận.

Trong bài viết, Hải Đăng Doo liên tục gửi lời xin lỗi đến gia đình, công ty quản lý, đồng nghiệp, đối tác, nhãn hàng và người hâm mộ vì đã khiến mọi người thất vọng. Anh đặc biệt nhắc đến ekip các chương trình như Anh Trai Say Hi, Tinh Hà Say Hi, Say Hi Rực Rỡ và Sao Nhập Ngũ, cho rằng bản thân cảm thấy day dứt khi những ồn ào cá nhân ảnh hưởng đến tập thể và các chương trình mang ý nghĩa tích cực.

Hải Đăng Doo trực tiếp phủ nhận nghi vấn sử dụng bóng cười. Nam ca sĩ khẳng định bản thân không mua bán, sử dụng bóng cười và cũng không quen biết tài khoản Facebook P.T.N - nhân vật từng đăng tải loạt hình ảnh gây tranh cãi trước đó. Ngoài ra, Hải Đăng Doo cho biết trong thời gian xảy ra ồn ào, nhiều tin nhắn và nội dung bị cắt ghép, xuyên tạc đã lan truyền trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và cuộc sống cá nhân của anh. Nam ca sĩ xác nhận đã nhờ công ty luật vào cuộc xử lý các vấn đề pháp lý liên quan.

Hải Đăng Doo chính thức lên tiếng xin lỗi sau ồn ào tại Đà Nẵng

Cụ thể, tâm thư của Hải Đăng Doo:

Hôm nay là ngày thứ 11 kể từ khi những sự việc vừa qua xảy ra. Sau khoảng thời gian im lặng để bình tâm suy nghĩ, Doo muốn chính thức gửi lời xin lỗi và chia sẻ vài điều từ chính đáy lòng mình.

Lời đầu tiên, Doo xin được gửi lời xin lỗi đến gia đình, Công ty ThaiViet Entertainment, anh Phong quản lý cùng tất cả anh chị em, bạn bè, cộng sự đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tin tưởng Doo trong suốt thời gian qua. Doo xin được xin lỗi Công ty Đất Việt VAC, Ban Lãnh đạo Công ty, ekip các chương trình Anh Trai Say Hi, Tinh Hà Say Hi, Say Hi Rực Rỡ đã vì Doo mà vất vả, ảnh hưởng đến chương trình, đến công ty.

Doo xin gửi lời xin lỗi chân thành đến Ban Tổ chức Chương trình Sao nhập ngũ, các bác lãnh đạo, các đồng nghiệp, chiến sỹ và những người đã dành tâm huyết cho chương trình. Một chương trình mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, có ý nghĩa văn hóa, lịch sử nghệ thuật lại bị ảnh hưởng bởi những ồn ào xung quanh Doo là điều khiến Doo thật sự day dứt. Doo cũng xin lỗi các đối tác, nhãn hàng đã tin tưởng, yêu thương, lựa chọn và đồng hành cùng Doo trong công việc.

Và hơn hết, Doo muốn được cúi đầu xin tha thứ từ các bạn Fan đã đồng hành cùng Doo - FC BebeSharks (Sharklantis, The Starlight of Hidadoo...) và tất cả những người đã tin yêu, đồng hành, không quản mưa nắng, dành thời gian, tình cảm và cả những đồng tiền nhỏ bé của mình để support Doo trong suốt chặng đường Doo bước chân vào con đường âm nhạc, nghệ thuật. Sự tin tưởng tha thứ vĩ đại đó đã tiếp thêm sức mạnh để Doo quyết định bảo vệ mình và đăng bài viết này. Có lẽ điều khiến Doo cảm thấy áy náy nhất chính là đã làm những người yêu thương mình thất vọng, buồn lòng và phải chịu nhiều tổn thương vì những điều không đáng có.

Sau tất cả, Doo chỉ muốn khẳng định rằng Doo không mua bán, sử dụng bóng cười. Đồng thời Doo không có mối liên hệ hay quen biết với tài khoản facebook "P.T.N" được nhắc đến trong thời gian qua. Đối với việc này, Doo sẵn sàng gặp người đăng tin để làm rõ động cơ, mục đích của người ý đối với Doo.

Ngoài ra, lúc Doo gặp chuyện thì có xuất hiện nhiều nội dung, tin nhắn được cho là của Doo lan truyền trên mạng xã hội. Doo mong mọi người có thể bình tĩnh nhìn nhận và kiểm chứng thông tin, vì có nhiều nội dung không chính xác, bị cắt ghép hoặc xuyên tạc, được sử dụng phần mềm cắt ghép, tạo tin giả trên nền số điện thoại của Doo, có nội dung vu khống gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và cuộc sống cá nhân của Doo cũng như những người liên quan.

Tất cả vấn đề pháp lý Doo xin nhờ Công ty Luật và cộng sự giúp Doo giải quyết theo ủy quyền. Doo không trách bất kỳ ai vì quan điểm, đánh giá về Doo trong thời gian qua, Doo đón nhận để tự sửa bản thân. Doo hiểu rằng những lời giải thích lúc này không thể ngay lập tức lấy lại niềm tin của mọi người. Nhưng Doo vẫn muốn đối diện, muốn chịu trách nhiệm với những ảnh hưởng mà mình đã gây ra, đồng thời nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân để trưởng thành hơn sau biến cố này.

Một lần nữa, Doo xin lỗi đã làm cho những người yêu thương Doo phải đau khổ và thất vọng, Doo sẽ tiếp tục sửa đổi bản thân để có một phiên bản tốt hơn trong thời gian tới.

Nam ca sĩ phủ nhận quen biết với cô gái tung ảnh, khẳng định không sử dụng bóng cười

Sau Hải Đăng Doo, đến lượt Lou Hoàng cũng lên tiếng. Trong bài viết, nam ca sĩ cho biết chỉ sau khi phía luật sư hoàn tất các thủ tục bảo vệ quyền lợi hợp pháp, anh mới đủ bình tĩnh để lên tiếng. Lou Hoàng gửi lời xin lỗi đến gia đình, đặc biệt là mẹ vì đã khiến người thân phải chịu áp lực, tổn thương suốt những ngày qua.

Nam ca sĩ thừa nhận bản thân đã đọc tất cả những lời nhận xét, đánh giá từ dư luận trong hơn 10 ngày im lặng. Lou Hoàng cho biết anh không trách khán giả vì hiểu niềm tin của công chúng sẽ bị lung lay khi scandal xảy ra. Đồng thời, anh cũng nhìn nhận bản thân cần thay đổi và sống có trách nhiệm hơn với tình cảm mà khán giả dành cho mình.

Lou Hoàng tiếp tục phủ nhận các nghi vấn liên quan đến bóng cười. Nam ca sĩ khẳng định bản thân không mua bán hay sử dụng bóng cười, đồng thời cho biết không liên quan đến các cá nhân đăng tải thông tin sai lệch về mình trên mạng xã hội.

Lou Hoàng cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình vì bị ảnh hưởng bởi sự việc của anh

Cụ thể, Lou Hoàng lên tiếng xin lỗi như sau:

Ngày hôm nay, sau khi Công ty Luật và cộng sự đã hoàn tất công việc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bản thân thì Lou mới đủ can đảm để nói những lời tâm sự của bản thân.

Sự việc vài ngày trước đã làm tổn thương lớn đến gia đình, đặc biệt là mẹ của Lou. Cho con xin lỗi mẹ và gia đình thật nhiều. Xin lỗi vì đã để mọi người phải trải qua những ngày mệt mỏi và áp lực như vậy.

Mặc dù trong hơn 10 ngày qua Lou đã im lặng nhưng vẫn đọc những bài viết, lời nhận xét, đánh giá về Lou. Lou không trách bất kỳ ai vì Lou hiểu rằng khi một sự việc xảy ra, niềm tin của mọi người bị lung lay là điều hoàn toàn dễ hiểu. Lou tôn trọng tất cả những lời nhận xét, đánh giá của mọi người. Có những điều đúng mà Lou cần nghiêm túc nhìn nhận để thay đổi bản thân. Và cũng có những điều chưa chính xác thì do mọi người chưa đủ yếu tố để yêu thương mình.

Qua việc này, điều Lou nhận ra rằng chỉ cố gắng làm nhạc, đầu tư sức khỏe, trí tuệ, thời gian để ra những sản phẩm âm nhạc phục vụ khán giả là chưa đủ. Là một người nghệ sĩ, Lou hiểu rằng mình còn phải sống có trách nhiệm hơn với tình cảm, niềm tin và sự yêu thương mà mọi người đã dành cho mình suốt nhiều năm qua.

Lou xin lỗi FC Lou Hoàng - SMILOU và tất cả những ai đã từng tin tưởng, yêu thương và tự hào về Lou. Xin lỗi vì đã khiến mọi người phải buồn, phải thất vọng và phải đứng giữa rất nhiều tranh cãi để bảo vệ mình.

Và Lou cũng muốn cảm ơn những người vẫn ở lại, vẫn dành cho Lou một chút tin tưởng, một lời động viên hay đơn giản là sự im lặng đầy bao dung trong lúc tồi tệ nhất. Sau tất cả những điều đã xảy ra, Lou mong mình sẽ có cơ hội trưởng thành hơn và sống tốt hơn với tình cảm mà mọi người đã dành cho mình.

Lou xin khẳng định bản thân không mua bán hay sử dụng bóng cười, đồng thời không liên quan đến những cá nhân đã đăng tải các thông tin sai lệch về mình. Hiện tại, Lou đã ủy quyền cho luật sư làm việc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân và làm rõ các thông tin chưa đúng sự thật.

Một lần nữa, Lou chân thành xin lỗi và cảm ơn tất cả mọi người.

Nam ca sĩ cũng khẳng định không sử dụng hay mua bán bóng cười

Hải Đăng Doo nổi tiếng là một TikToker với 3,2 triệu người theo dõi. Tên tuổi của hot boy sinh năm 2000 được biết đến nhiều hơn khi tham gia loạt gameshow như Tỏ tình hoàn mỹ, Trời sinh một cặp ... Tại Trời sinh một cặp , Hải Đăng Doo giành ngôi vị quán quân. Đây cũng là bước đêm giúp mỹ nam 2k debut với vai trò ca sĩ. Ngoài ra, vẻ ngoài điển trai cũng là lợi thế giúp Hải Đăng Doo được nhiều người nhớ đến. Hải Đăng Doo là anh trai được nhiều fan của Anh Trai Say Hi chú ý vì vẻ ngoài điển trai. Về chuyện đời tư, Hải Đăng Doo dính tranh cãi vì bị soi hint có bạn gái nhưng vẫn "xào couple" với Gemini Hùng Huỳnh.

Lou Hoàng tên thật là Hoàng Kim Long, sinh năm 1994. Anh đã từng trải qua một quãng thời gian rất khó khăn khi thuyết phục gia đình đi theo con đường âm nhạc. Khi mới biết Lou Hoàng có ý định bước chân vào nghề ca hát, cha mẹ anh đã phản đối rất dữ dội, mặc dù bị gia đình phản đối nhưng anh vẫn quyết tâm theo đuổi niềm đam mê âm nhạc. Nam ca sĩ bỏ học ở trường Đại học Sư phạm TP. HCM và đi tìm cơ hội phát triển sự nghiệp, mẹ của Lou Hoàng thậm chí đã đuổi anh ra khỏi nhà vì không nghe lời.

Những ngày đầu ra ngoài tự lập, Lou Hoàng đi hát ở các phòng trà, một buổi tối đi hát anh được trả khoảng 200 triệu tiền thù lao. Nam ca sĩ sau đó gặp được nhạc sĩ Only C và được nhạc sĩ này nhận làm học trò. Nhờ sự nâng đỡ của nhạc sĩ Only C, Lou Hoàng dần dần chứng tỏ được tài năng của bản thân khi sở hữu loạt hit được nhiều khán giả yêu thích, có thể kể đến như Mình Là Gì Của Nhau (114 triệu view), Yêu Em Dại Khờ (59 triệu view), Yêu Một Người Có Lẽ (49 triệu view), Cảm Giác Lúc Ấy Sẽ Ra Sao (37 triệu view)... Lou Hoàng từng chật chật vượt qua cơn khủng hoảng tâm lý do bị liệt dây thần kinh số 7 vào năm 2021. Hit-maker 1 thời tự nhốt mình trong nhà để điều trị, khiến anh rơi vào trầm cảm.

Hải Đăng Doo và Lou Hoàng thân thiết sau Anh Trai Say Hi

Ồn ào của Hải Đăng Doo và Lou Hoàng bùng nổ sau khi một cô gái tại Đà Nẵng đăng ảnh tag tên Hải Đăng Doo. Netizen soi ra một số đặc điểm như hình xăm, trang phục và bối cảnh được cho là trùng khớp với Hải Đăng Doo và Lou Hoàng. Sự việc nhanh chóng lan truyền trên nhiều diễn đàn, kéo theo làn sóng tranh cãi dữ dội. Sau đó, cô gái đăng ảnh lên tiếng cho rằng các hình ảnh đều được tạo bằng AI nhằm mục đích "làm content", tuy nhiên lời giải thích này tiếp tục gây nghi ngờ trong dư luận.

Thời điểm đó, đại diện Hải Đăng Doo phủ nhận toàn bộ nghi vấn sử dụng bóng cười, khẳng định những hình ảnh lan truyền không phải nam ca sĩ và cho rằng đây là hành vi cắt ghép, bôi nhọ danh dự.

