Hai cựu thí sinh Olympia chạm trán căng thẳng ở đấu trường trí tuệ mới

Tập đầu tiên của gameshow trí tuệ mới “Đấu trường thông thái” vừa lên sóng trên VTV3 đã thu hút sự chú ý khi có sự góp mặt của hai cựu nhà leo núi Olympia mùa 23. Đó là Đặng Hoài Bảo - thí sinh đạt giải nhì quý và Trần Khôi Nguyên - thí sinh đạt giải nhì tháng.

Hoài Bảo (bên trái) và Khôi Nguyên (bên phải) trong "Đấu trường thông thái".

Chương trình "Đấu trường thông thái" được xây dựng dựa trên thói quen xem video ngắn của giới trẻ, yêu cầu ba thí sinh tham dự xem một video dài 1 phút và trả lời 10 câu hỏi liên quan, mỗi người chỉ có một lượt bấm chuông để giành quyền trả lời. Bên cạnh yêu cầu sở hữu nền tảng kiến thức sâu rộng, người chơi còn phải cân nhắc chiến thuật đầu tư điểm để tối ưu kết quả.

Trong vòng mở màn, bên cạnh Hoài Bảo và Khôi Nguyên còn có thí sinh Đoàn Duy Hưng, nổi bật với khả năng ngoại ngữ. Ba người chơi cùng chung sức, tận dụng thời gian để xem video, ghi chép thông tin và cùng trao đổi nội dung đã ghi chú. Kết quả, ba thí sinh trả lời đúng 9/10 câu hỏi, khởi đầu đầy ấn tượng cho thấy màn teamwork hiệu quả.

Bước sang vòng đối kháng, ba thí sinh được lựa chọn chủ đề dựa trên sở trường cá nhân. Hoài Bảo và Khôi Nguyên chọn chủ đề về Thể thao, còn Duy Hưng chọn chủ đề Y tế. Vòng thi này sẽ loại một thí sinh và hai thí sinh còn lại sẽ đối đầu ở vòng thi cuối.

Ba thí sinh được xem ba video trong vòng 1 phút để ghi chú thông tin, trước khi trả lời các câu hỏi chuyên biệt. Nhờ phản xạ nhanh và hiểu biết sâu rộng, Đặng Hoài Bảo trả lời chính xác 4 câu trong phần này và giành vé trực tiếp vào vòng cuối.

Trong khi đó, Khôi Nguyên thi đấu vòng phụ với Duy Hưng và cuối cùng giành vé bước tiếp nhờ phản xạ bấm chuông nhanh chóng và đưa câu trả lời chính xác.

Hoài Bảo và Khôi Nguyên thời điểm tham gia "Đường lên đỉnh Olympia" mùa 23.

Vòng thi cuối là cuộc so tài trực tiếp giữa hai cựu "nhà leo núi" Hoài Bảo và Khôi Nguyên. Dù hai chàng trai đều tham gia "Đường lên đỉnh Olympia mùa 23", nhưng do thi ở các vòng đấu khác nhau nên đây mới là lần đầu tiên khán giả được chứng kiến hai chàng trai đấu trí trực tiếp.

Tại sân đấu, hai người thể hiện phong thái hoàn toàn đối lập, Hoài Bảo năng động, thoải mái. Trong khi đó Khôi Nguyên trầm tính và có phần căng thẳng, nhưng đáp án của cậu luôn chính xác và thuyết phục.

Phần thi cuối cùng, hai chàng trai tiếp tục xem video và trả lời 10 câu hỏi, với câu hỏi cuối cùng mang từ khoá chủ đề - yếu tố quyết định người chiến thắng chung cuộc. Đây là chi tiết gây áp lực cao và đòi hỏi người chơi phải có chiến lược và khả năng ghi nhớ, tổng hợp thông tin để đưa ra từ khoá chính xác theo yêu cầu của câu hỏi.

Ban đầu, Khôi Nguyên giành lợi thế khi nhanh chóng trả lời đúng 4 câu hỏi, nhưng ở câu hỏi chủ đề, cậu đưa ra đáp án không chính xác và để mất cơ hội trả lời. Ngược lại, Hoài Bảo đoán chính xác từ khoá cuối cùng, giành chiến thắng chung cuộc và nhận phần thưởng 12 triệu đồng từ chương trình.

Chương trình "Đấu trường thông thái" có khởi đầu hấp dẫn với những màn đấu trí gay cấn từ những thí sinh với bộ óc siêu phàm và đặc biệt là cuộc đối đầu giữa hai cựu nhà leo núi Olympia mùa 23. Hoài Bảo trở thành thí sinh đầu tiên chiến thắng tại "Đấu trường thông thái", nối tiếp những thành công trước đó trên các sân chơi trí tuệ được nhiều khán giả yêu mến và đánh giá cao.