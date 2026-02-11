Hai con giáp này ở chung nhà: Tài lộc dễ tụ, tiền vào đều - nhưng phạm 1 đại kỵ là hao tiền rất nhanh

Tuổi Sửu & Tuổi Dậu: Một người giữ – một người sinh tiền, nhà dễ có của để dành

Vì sao cặp này dễ sinh tài?

Xét theo Ngũ hành:

- Tuổi Sửu thuộc Thổ, là nền móng, kho chứa, tượng trưng cho tích lũy và giữ của

- Tuổi Dậu thuộc Kim, đại diện cho tiền bạc, giá trị, tài sản hữu hình

Trong phong thủy, Thổ sinh Kim. Khi tuổi Sửu và tuổi Dậu sống chung nhà (vợ chồng, cha mẹ – con cái, anh chị em), rất dễ hình thành thế: Một người giỏi kiếm, một người giỏi giữ.

Gia đình có tổ hợp này thường có những dấu hiệu quen thuộc:

- Thu nhập không quá “ồn ào”, nhưng tiền vào đều

- Ít khi rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau

- Có xu hướng mua được tài sản lớn (nhà, đất, đồ giá trị) theo cách rất âm thầm

Đặc biệt, tuổi Sửu giúp gia đình không xài tiền quá tay, còn tuổi Dậu lại có khả năng nhìn ra cơ hội kiếm tiền đúng lúc.

Đại kỵ cần tránh: Công khai hết tiền bạc trong nhà

Đây là đại kỵ phong thủy với tổ hợp Sửu – Dậu, nhưng rất nhiều gia đình mắc phải mà không hề hay biết.

Những việc tưởng vô hại nhưng lại “xì tiền”:

- Mọi khoản thu – chi đều nói ra bên ngoài

- Hay khoe chuyện làm ăn, mua bán, tích lũy với người không trong nhà

- Trong gia đình ai cũng muốn kiểm soát tiền, không có người “giữ kho” rõ ràng

Theo phong thủy, Sửu là kho – Dậu là kim. Kho mà mở toang, kim lộ ra ngoài thì: Tiền đến nhanh, nhưng cũng trôi rất nhanh.

Gia đình dễ rơi vào cảnh:

- Có thu nhập nhưng không giữ được

- Hay phát sinh chi phí bất ngờ

- Dễ bị người khác “mượn vía”, nhờ vả, kéo theo hao tài

Tuổi Tỵ & Tuổi Sửu: Một người tính – một người giữ, càng sống lâu càng có tiền

Vì sao đây là cặp “giàu chậm nhưng rất chắc”?

Tuổi Tỵ đại diện cho trí tuệ, chiến lược, nhìn xa

Tuổi Sửu đại diện cho kỷ luật, bền bỉ, tích lũy

Hai con giáp này ở chung nhà thường không:

- Không chạy theo trào lưu

- Không thích phô trương tài chính

- Không tiêu tiền để “giữ sĩ diện”

Nhưng đổi lại, họ rất giỏi:

- Lên kế hoạch dài hạn

- Giữ nhịp chi tiêu ổn định

- Tích lũy tài sản theo kiểu mỗi năm một chút, nhưng không thất thoát

Rất nhiều gia đình có cặp Tỵ – Sửu đến trung niên mới nhìn lại và… giật mình vì mình có nhiều hơn tưởng tượng.

Đại kỵ cần tránh: Nóng vội – quyết tiền theo cảm xúc

Điểm yếu lớn nhất của tổ hợp Tỵ – Sửu là:

- Tuổi Tỵ nghĩ nhanh, thấy cơ hội là muốn chốt

- Tuổi Sửu lại tin người trong nhà, dễ “gật đầu” vì tình cảm

Nếu gia đình:

- Quyết định đầu tư khi chưa bàn kỹ

- Cho vay tiền vì nể nang

- Dùng tiền tích lũy cho những việc “cả nể”

Thì tài lộc tích bao nhiêu cũng hao bấy nhiêu.

Phong thủy gọi đây là “Hỏa động kho Thổ” – chỉ cần một quyết định cảm tính, tiền tích lũy lâu năm có thể sứt mẻ rất nhanh.

Gợi ý phong thủy giữ tiền cho hai tổ hợp này

Nếu trong nhà bạn có Sửu – Dậu hoặc Tỵ – Sửu, hãy lưu ý 3 điều sau:

- Tiền bạc nên có người giữ chính, không phân tán quyền quyết

- Ít nói chuyện tài chính với người ngoài

- Các quyết định lớn nên để qua 1–2 ngày “nguội đầu” rồi mới chốt

Chỉ cần giữ được 3 điều này, tài lộc của gia đình không những không hao mà còn tăng rất bền.

Kết lại

Có những gia đình không giàu nhanh, nhưng lại giữ tiền rất lâu – và đó mới là sự sung túc thật sự. Nếu nhà bạn có một trong hai cặp con giáp trên, đừng quá lo chuyện “kiếm thêm bao nhiêu”, mà hãy chú ý giữ đúng cách. Vì với bạn, tiền đã có sẵn đường để ở lại rồi.

Thông tin mang tính chất tham khảo