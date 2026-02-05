4 con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất năm Bính Ngọ 2026, qua đêm giao thừa đã đón lộc lá đầy nhà

Bước sang năm Bính Ngọ 2026 (mệnh Thiên Hà Thủy), sự kết hợp giữa Thiên can Bính (Hỏa) và Địa chi Ngọ (Hỏa) tạo nên nguồn năng lượng bùng nổ. Theo các chuyên gia phong thủy, ngay từ tháng 1 âm lịch (tháng Canh Dần), cục diện Dần - Ngọ - Tuất Tam Hợp sẽ kích hoạt vận may cực lớn cho 4 con giáp sau.

1. Con giáp tuổi Dần: "Thiên Thời Địa Lợi" – Khai Xuân Đại Phát

Tử vi học có nói, tuổi Dần là con giáp dẫn đầu vận đỏ trong tháng Giêng năm 2026. Nếu biết nắm bắt thời cơ, bản mệnh có thể làm giàu ngay trong tháng 1 âm này.

(Ảnh minh họa)

- Lý giải: Tháng 1 âm là tháng Canh Dần, tạo nên thế "Lưỡng Dần" (hai con Hổ) kết hợp với năm Ngọ tạo thành bộ Tam Hợp (Dần - Ngọ). Mộc (Dần) sinh Hỏa (Ngọ) giúp năng lượng bản mệnh của bạn được tiếp sức mạnh mẽ, làm gì cũng may mắn, thuận lợi.

- Lộc lá: Con giáp này dễ dàng có những khởi đầu kinh doanh rực rỡ, tiền bạc đổ về từ các dự án mới ngay sau Tết. Quý nhân phù trợ giúp bạn nhận được những khoản đầu tư hoặc hợp đồng lớn.

- Lời khuyên: Hãy mạnh dạn triển khai các kế hoạch đã ấp ủ, tất nhiên là dù làm gì cũng hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng, tránh nóng vội để nâng cao kết quả.

2. Con giáp tuổi Ngọ: "Hào Quang Rực Rỡ" – Tài Lộc Tự Tìm Cửa

Dù là năm bản mệnh (Trực Thái Tuế), nhưng tuổi Ngọ lại là con giáp gặp ngay tháng 1 âm (tháng Dần) là tháng Tam Hợp, giúp hóa giải mọi hung hiểm. Do đó, con giáp bản mệnh này được cho là sẽ có một khởi đầu vô cùng thuận lợi, lộc lá, nên biết tận dụng.

(Ảnh minh họa)

- Lý giải: Mối quan hệ Dần - Ngọ là mối quan hệ tương sinh (Mộc sinh Hỏa). Tháng 1 là thời điểm năng lượng Hỏa của tuổi Ngọ được nuôi dưỡng tốt nhất, giúp tinh thần minh mẫn và tràn đầy nhiệt huyết để thực hiện các dự án đầu năm.

- Lộc lá: Tiền bạc đến từ uy tín cá nhân của con giáp này. Bạn có lộc về quà tặng, thưởng nóng hoặc các khoản thu từ công việc tay trái. Sự nghiệp thăng tiến như "diều gặp gió" ngay từ đầu năm.

- Lời khuyên: Tuổi Ngọ hãy nhớ luôn giữ thái độ khiêm tốn để bảo toàn lộc khí và mời gọi quý nhân, bạn hữu.

3. Con giáp tuổi Tuất: "Phú Quý Tự Lai" – Tiền Bạc Đầy Kho

Theo tử vi học, tuổi Tuất cũng là con giáp đón nhận tháng 1 âm lịch với tâm thế vô cùng vững chãi nhờ nằm trong bộ Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất), may mắn tràn trề ngay sau khoảnh khắc đêm giao thừa.

(Ảnh minh họa)

- Lý giải: Sự kết hợp giữa tháng Dần, năm Ngọ và tuổi Tuất tạo nên một Hỏa cục mạnh mẽ, mang lại vận trình hanh thông tuyệt đối cho con giáp này. Thổ (Tuất) được Hỏa nuôi dưỡng giúp con giáp bản mệnh gặp nhiều may mắn trong đầu tư và tích lũy.

- Lộc lá: Vận đỏ gắn liền với các tin vui về bất động sản, chứng khoán hoặc các khoản thu nhập dài hạn. Bạn có một cái Tết sung túc và dư dả để mua sắm tài sản giá trị.

- Lời khuyên: Tuổi Tuất hãy luôn theo dõi sát biến động thị trường để chớp thời cơ đầu tư "vàng" ngay tháng Giêng sắp tới.

4. Con giáp tuổi Mùi: "Lục Hợp Quý Nhân" – Vạn Sự Như Ý

Mối quan hệ Lục Hợp (Ngọ - Mùi) giúp tuổi Mùi trở thành con giáp hưởng lợi "nhàn hạ" nhưng hiệu quả nhất đầu năm 2026.

(Ảnh minh họa)

- Lý giải: Ngọ (Hỏa) sinh Mùi (Thổ), kết hợp với tháng Dần (Mộc) sinh Hỏa, tạo nên vòng tuần hoàn tương sinh khép kín. Điều này giúp tuổi Mùi luôn có quý nhân vây quanh, làm gì cũng có người chỉ đường dẫn lối, mọi sự đều hanh thông, thuận lợi, tài chính khởi sắc.

- Lộc lá: Lộc của bạn nằm ở các mối quan hệ xã giao. Tiền bạc tìm đến qua những lời giới thiệu đối tác hoặc những cơ hội làm ăn bất ngờ từ bạn bè, người thân trong các buổi gặp mặt đầu năm.

- Lời khuyên: Tuổi Mùi dù làm gì cũng hãy giữ tinh thần vui vẻ, tích cực, đặc biệt là tham gia các hoạt động giao lưu, chúc Tết vì đó chính là nơi khởi nguồn của tài lộc và may mắn của bạn trong năm mới.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.