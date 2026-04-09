Hai cô gái ẩu đả tại tang lễ vì phát hiện cùng là người yêu của người đã khuất

Vụ việc xảy ra tại một đám tang ở Veracruz, Mexico vào ngày 6/4. Theo đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, một người phụ nữ đứng cạnh quan tài, nhẹ nhàng nói lời tiễn biệt đầy xúc động với người đã khuất.

Tuy nhiên, hành động này nhanh chóng khiến một phụ nữ khác sinh nghi. Cô tiến lại gần và hỏi thẳng: “Cô là ai?”. Khi đối phương thừa nhận từng có mối quan hệ tình cảm với người quá cố, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Cả hai đều khẳng định mình mới là “người yêu thật sự” của người đàn ông, trước khi mất kiểm soát và lao vào xô xát ngay bên quan tài. Trong lúc giằng co, nắp quan tài thậm chí suýt bị hất tung, buộc những người xung quanh phải nhanh chóng can thiệp.

Đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc hiện đang thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng nhiều ý kiến trái chiều. Một số người không khỏi ngỡ ngàng trước tình huống trớ trêu, trong khi số khác cho rằng đây là hành vi khó chấp nhận trong không gian trang nghiêm như lễ tang.

Bên cạnh đó, không ít bình luận cũng mỉa mai người đàn ông quá cố, cho rằng những mối quan hệ rắc rối của ông đã dẫn đến cảnh tượng éo le, ngay cả khi đã qua đời.