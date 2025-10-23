Habeco: Doanh thu Quý 2 tăng trưởng. Biên lợi nhuận gộp mở rộng

Doanh thu tăng trưởng 6 quý liên tiếp

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.384,4 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2024, đánh dấu quý tăng trưởng doanh thu thứ 6 liên tiếp kể từ đầu năm 2023 đến nay. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tổng công ty đạt 3.860,4 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Đây là kết quả khá tích cực trong bối cảnh hoạt động của ngành Bia - Rượu cả nước trong 6 tháng đầu năm 2025 tiếp tục chịu nhiều khó khăn do sức mua giảm, chi phí sản xuất tăng, tác động của các chính sách hạn chế đồ uống có cồn và tình trạng bia, rượu không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái và bia giá rẻ diễn biến phức tạp, cạnh tranh với các doanh nghiệp chính hãng,… khiến nhiều doanh nghiệp trong ngành ghi nhận doanh thu sụt giảm.

Với Habeco, việc duy trì tăng trưởng trong bối cảnh khó khăn là kết quả của hàng loạt giải pháp kinh doanh đồng bộ được Tổng công ty đề ra và thực hiện ngay từ đầu năm. Đặc biệt là chủ trương tăng cường đầu tư cho các hoạt động hỗ trợ bán hàng, xúc tiến thương mại, đẩy mạnh truyển thông, marketing và phát triển thương hiệu.

Để bảo vệ lợi nhuận, Habeco đã thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi phí, chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường nguyên vật liệu để mua sắm nguyên vật liệu, quản lý tồn kho hiệu quả. Bên cạnh đó, Habeco đã triển khai các giải pháp quản lý dòng tiền để không chỉ luôn đảm bảo đáp ứng đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn tối ưu nguồn lợi nhuận tài chính từ khai thác hiệu quả nguồn vốn thặng dư...

Trong riêng quý II/2025, lợi nhuận gộp hợp nhất của Habeco thu về 694,5 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp đạt 29,1%, ghi nhận mức biên lợi nhuận gộp theo quý cao nhất nhiều năm trở lại đây. Lợi nhuận gộp lũy kế 6 tháng đạt 1.048,6 tỷ đồng, tăng trưởng 15,2% so với quý II/2024. Biên lợi nhuận gộp nửa đầu năm đạt 27,2%, tăng mạnh so với mức 24,9% cùng kỳ năm 2024.

Đối với hoạt động tài chính, doanh thu trong quý 2/2025 đạt 54,5 tỷ đồng, tăng trưởng 37,9% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 6 tháng đạt 96,5 tỷ đồng, tăng trưởng 24,4%. Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 của Tổng Công ty đạt 159,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế nửa đầu năm 2025 đạt 180,2 tỷ đồng - tăng trưởng 19,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Dòng tiền hoạt động kinh doanh của Habeco sau nửa đầu năm 2025 cũng tiếp tục thặng dư đạt 297 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính vững mạnh với nợ vay trên báo cáo cáo tài chính hợp nhất đến 30/06/2025 chỉ là 7,4 tỷ đồng, giảm 63,3 tỷ đồng so với đầu năm. Trong khi các khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng đạt 4.830 tỷ đồng, tăng 496 tỷ đồng so với đầu năm.

Vững bước trước tương lai nhiều thách thức

Bước sang nửa cuối năm 2025, môi trường kinh doanh của ngành bia, rượu, đồ uống có cồn nói chung và Habeco nói riêng được đánh giá vẫn đang tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Tại thị trường trong nước, sức mua của người tiêu dùng với những sản phẩm đồ uống có cồn như bia, rượu,… chưa có tín hiệu cải thiện. Diễn biến phức tạp từ chính sách thuế quan đối ứng của Mỹ, tình hình phức tạp về địa chính trị trên thế giới đã và đang tạo ra rủi ro, thách thức cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực sản xuất phục vụ xuất khẩu - vốn là những ngành thâm dụng lao động lớn của Việt Nam, qua đó tạo ra tâm lý thắt chặt chi tiêu của nhiều nhóm người tiêu dùng.

Việc Luật thuế tiêu thụ đặc biệt vừa được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026 với lộ trình tăng thuế lên 70% từ đầu năm 2027 và tiếp tục tăng dần 5% mỗi năm đến 2031 có thể ảnh hưởng đến bài toán tính giá trong dài hạn của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, việc Habeco làm tốt công tác dự báo, triển khai các biện pháp duy trì được kết quả tài chính, kinh doanh tích cực đã và đang phản ánh hiệu quả của các giải pháp kinh doanh chủ động được Tổng công ty đề ra và thực hiện. Sự chủ động này còn được kỳ vọng không chỉ giúp Habeco vượt qua, mà còn biến khó khăn, thách thức của môi trường kinh doanh thành cơ hội, động lực đổi mới và phát triển.

Với cơ cấu dân số vàng, thu nhập bình quân đang trong xu hướng tăng trưởng và đặc thù văn hóa tiêu dùng, Việt Nam vẫn được đánh giá là thị trường còn nhiều dư địa tăng trưởng cho ngành bia, rượu. Tiềm năng về thị trường xuất khẩu hiện cũng còn rất lớn. Giai đoạn khó khăn hiện nay được đánh giá đang giúp gia tăng lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp đầu ngành, có thương hiệu và nguồn lực tài chính mạnh, có chiến lược quản trị chi phí, đầu tư bài bản như Habeco mở rộng thị phần, củng cố sức mạnh thương hiệu, nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như tìm ra các hướng đi phát triển mới.