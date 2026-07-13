Trong gần trọn một đêm diễn, những ca khúc đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ được kể lại bằng ba màu sắc khác nhau. Hà Trần vẫn là chất tự sự đầy chiều sâu quen thuộc trong cách xử lý ca khúc. Phạm Anh Khoa mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ, đúng tinh thần tự do, phóng khoáng trong âm nhạc Trần Tiến. Ngọc Anh lại chạm đến khán giả bằng những phần thể hiện mềm mại, tinh tế. Những màn kết hợp giữa các nghệ sĩ trên sân khấu liên tục nhận được sự hưởng ứng của khán giả có mặt trong khán phòng.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa

Ca sĩ Hà Trần

Đáng chú ý, đây gần như là lần đầu tiên Ngọc Anh thử sức với các sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Nữ ca sĩ thừa nhận đây là một thử thách không nhỏ, bởi những ca khúc này vốn đã quá quen thuộc với công chúng qua nhiều thế hệ nghệ sĩ. "Âm nhạc của chú rất đời, mang tinh thần du ca, vì vậy mình lựa chọn cách tiếp cận chân thành nhất: kể câu chuyện của mình bằng chính những trải nghiệm và vốn sống của bản thân. Khi âm nhạc vốn đã chân thành thì người nghệ sĩ cũng cần thành thật với cảm xúc của mình để đến gần khán giả", cô chia sẻ.

Ca sĩ Ngọc Anh

Ngọc Anh cũng cho rằng khán giả ngày nay đến với một đêm nhạc không chỉ để nghe hát. Họ muốn được tiến gần hơn đến nghệ sĩ, được trò chuyện, tương tác và hiểu thêm về con người phía sau những lời ca. Theo cô, trong thời đại công nghệ và âm nhạc do AI tạo ra ngày càng phát triển, sự kết nối giữa những con người thật lại càng có ý nghĩa: "Công nghệ có thể tạo ra âm thanh, nhưng không thể thay thế sự chân thành, đồng cảm và những rung động được sẻ chia trực tiếp giữa nghệ sĩ với khán giả".

Không gian biểu diễn cũng là điểm được nữ ca sĩ nhắc đến nhiều sau đêm diễn. Cô nhận xét The One dung hòa được hai yếu tố thường khó đi cùng nhau: Sự sang trọng, chỉn chu của một sân khấu lớn và cảm giác gần gũi, ấm cúng của một phòng trà, đủ gần để nghệ sĩ cảm nhận được sự tương tác trực tiếp từ khán giả.

Đó cũng là định hướng mà đơn vị tổ chức theo đuổi khi xây dựng chuỗi đêm nhạc tại đây. Khán phòng được bài trí để rút ngắn khoảng cách giữa nghệ sĩ và người nghe, hệ thống âm thanh Line Array cùng ánh sáng đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo chất lượng trình diễn đồng đều ở mọi vị trí. Từ sảnh chờ, chỗ ngồi đến dịch vụ phục vụ tại chỗ đều hướng đến một trải nghiệm trọn vẹn cho người xem. Theo đại diện Tom Chat, khán giả hiện nay không chỉ quan tâm đến nghệ sĩ mình yêu thích mà còn đòi hỏi cao ở chất lượng không gian và trải nghiệm của toàn bộ chương trình, vì vậy bên cạnh nội dung nghệ thuật, đơn vị tiếp tục nâng cấp địa điểm, hệ thống kỹ thuật và quy trình vận hành để xây dựng những đêm nhạc chỉn chu ngay tại Hà Nội.

Tiếp nối đêm nhạc "Trần Tiến", chuỗi chương trình tại The One sẽ trở lại vào ngày 14/8 với đêm nhạc "Để nhớ một thời" quy tụ Quang Dũng, Nguyên Hà, Cẩm Vân và Khắc Triệu. Ngày 23/8 là sự kết hợp của Vương Bình, Bùi Trường Linh và Sơn K, trước khi sân khấu chào đón Chu Thúy Quỳnh và Vicky Nhung vào ngày 28/8.