Hà Tĩnh: Mưa lớn, đường sạt lở 'hố tử thần', dân lo sập nhà

Đoạn đường bê tông rộng 3m, dài khoảng 30m bị sạt lở hoàn toàn, cắt đứt giao thông tại đây.

Do mưa lớn kéo dài, nước sông Ngàn Sâu dâng cao, áp sát khu dân cư thôn Vĩnh Yên (xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ) suốt cả tuần nay, mái ta luy dương tuyến đường bê tông dọc theo bờ sông có dấu hiệu bị lún xuống.

Đến khoảng 8h ngày 16/10, tuyến đường trục chính của thôn này bắt đầu bị sạt lở. Chỉ 3 tiếng sau, toàn bộ mặt đường bê tông rộng 3m, dài khoảng 30m bị sạt lở hoàn toàn, cắt đứt giao thông tại đây.

Điểm sạt lở tiếp giáp với bờ sông và cách nhà dân không xa nên nhiều hộ dân rất lo sợ tình trạng này sẽ làm ảnh hưởng đến sự an toàn của nhà cửa và các công trình.

Theo lãnh đạo địa phương, đây là đường trục chính của thôn, được hơn 40 hộ dân sử dụng để đi lại nên rất nguy hiểm. Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền đã khẩn trương rào đường, cấm không cho người dân qua lại để bảo đảm an toàn.

Hiện tượng xói lở tạo thành "hàm ếch" khiến khóa mái bị hổng chân, có nguy gây sụp đổ mái kè.

Tại huyện Lộc Hà, do lượng mưa lớn, nước theo dòng chảy về phía âu thuyền (xã Thạch Kim) làm mặt kè bị xói lở khoảng 40m2 và bị đào sâu khoảng 1m. Hiện tượng xói lở tạo nên "hàm ếch" khiến khóa mái bị hổng chân, gây nguy cơ mái kè bị sụp đổ.

Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục. Hàng trăm bao cát được tập kết để chèn vào bên trong mái kè nhằm tránh mưa lụt làm hư hỏng thêm, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Hàng trăm bao cát được chèn vào bên trong mái kè.

Do diễn biến phức tạp của mưa bão, dự báo từ nay đến 21/10 Hà Tĩnh còn mưa to, có ngày mưa đặc biệt to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 400 - 600mm/đợt, có nơi trên 900mm.

Ngày 16/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện khẩn gửi Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, khẩn cấp ứng phó với diễn biến bất thường của mưa lũ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban ngành liên quan, phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các vị trí có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu để kịp thời thông báo cho người dân chủ động, phòng tránh có hiệu quả.