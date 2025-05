Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, chỉ trong vòng chưa đến 12 giờ đồng hồ, tỉnh Hà Tĩnh gánh chịu một trận mưa rất lớn và dữ dội. Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa lên đến trên 300mm như Bắc Sơn (374mm, Thạch Xuân 350.8mm, Kỳ Giang 305.4mm. Đặc biệt, khu vực hồ Kẻ Gỗ mưa tới 433mm chỉ trong đêm qua.

Do mưa rất lớn xuất hiện trong thời gian ngắn, tình trạng ngập úng đã xuất hiện tại nhiều khu vực của Hà Tĩnh.

Cơ quan khí tượng đã phát đi cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2 ở địa phương này do mưa lớn đặc biệt là nguy cơ xuất hiện lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp.

Dự báo đến khoảng 9 giờ sáng nay (25/5) Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20–50mm, có nơi trên 100mm, riêng khu vực TP Hà Tĩnh, các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Kỳ Anh mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Dự báo từ gần trưa nay đến sáng mai (26/5), mưa lớn giảm dần ở Hà Tĩnh.

Mưa lớn gây ngập diện rộng đêm qua ở Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh là một trong những địa phương hứng chịu nhiều thiên tai của cả nước, đặc biệt là mưa lớn kéo theo lũ lụt, lũ quét , sạt lở đất. Tuy nhiên, mưa lớn ở địa phương này chủ yếu tập trung trong thời gian từ khoảng tháng 8-12 hàng năm do ảnh hưởng của bão hoặc hình thái thời tiết đặc trưng là gió mùa đông bắc kết hợp với hội tụ gió và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn.

Mưa lớn dữ dội trong tháng 5 như đợt mưa đêm qua là rất hiếm gặp, cho thấy thiên tai ngày càng dị thường.

Trước đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao từ đêm 22/5 đến 24/5, miền Bắc có mưa to đến rất to. Từ chiều tối 23/5, vùng mưa mở rộng ra Thanh Hoá đến Hà Tĩnh.

Dự báo hôm nay, miền Bắc tiếp tục có mưa nhưng giảm về cường độ, trời chỉ còn xuất hiện các đợt mưa rải rác, gián đoạn. Dự báo miền Bắc sẽ có hai ngày 26-27/5 ít mưa, nắng gián đoạn.

Cũng trong hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc duy trì nền nhiệt khá thấp, nhiệt độ cao nhất chỉ từ 25-27 độ, thấp nhất từ 21-23 độ, vùng núi dưới 20 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 25-27 độ.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa cục bộ, từ chiều và tối nay có mưa vừa, rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20–40mm, có nơi 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.