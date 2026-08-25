Hà Nội xuất hiện trong phim Hàn siêu hot hiện tại: Netizen khuyên nam chính cứ "đá bát phở" rồi làm gì thì làm

Thời điểm hiện tại, Flex X Cop 2 đang là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Tác phẩm kết hợp yếu tố hài hước với những màn điều tra, truy bắt tội phạm, qua đó tạo nên câu chuyện vừa kịch tính vừa mang màu sắc giải trí.

Hà Nội xuất hiện trong Flex X Cop 2 (ảnh: fanpage Nhà Tôi 3 Đời Xem Phim Hàn).

Không chỉ được quan tâm tại Hàn Quốc, Flex X Cop 2 cũng đang có một lượng khán giả Việt theo dõi. Đặc biệt, những diễn biến mới nhất của bộ phim càng khiến người xem tại Việt Nam thích thú khi thủ đô Hà Nội bất ngờ xuất hiện trong câu chuyện. Cụ thể, trong quá trình điều tra một vụ án, các nhân vật phát hiện nghi phạm đã bỏ trốn tới Hà Nội. Để tiếp tục cuộc truy bắt, nhóm cảnh sát lập tức lên máy bay tới Việt Nam và Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài là địa điểm các nhân vật đáp xuống khi đặt chân tới Hà Nội.

Máy bay của các nhân vật đáp xuống ở Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài

Dù chỉ là một chi tiết phục vụ diễn biến của vụ án, việc một địa danh quen thuộc của Việt Nam bất ngờ xuất hiện trong một bộ phim Hàn Quốc đang được quan tâm vẫn nhanh chóng khiến khán giả Việt chú ý. Trên mạng xã hội, nhiều người xem tỏ ra thích thú và để lại nhiều bình luận. Có khán giả còn hài hước nhắn nhủ nam chính rằng đã tới Việt Nam thì cứ phải tranh thủ "đá bát phở".

Bình luận của netizen:

- Đúng không để vô cày phim. Cứ có Việt Nam của em là cày cả ngày cũng ok hết.

- Vào làm bát phở rồi hãy đi chứ.

- Chắc ảnh chỉ đến để đưa người về thôi chứ sang Việt Nam là chỉ có bị tóm sống luôn.

- Sự thực là lúc bay đến sân bay Việt Nam thì tội phạm đã bị tóm cổ rồi.

- Chỉ muốn nhắn các anh chị đã đến Việt Nam rồi thì ngày 1 phở bò, ngày 2 bún chả rồi đi đâu thì đi.

Flex X Cop 2 tiếp tục đưa khán giả theo chân anh chàng cảnh sát tài phiệt Jin Yi Soo.

Về nội dung, Flex X Cop 2 tiếp tục câu chuyện của Jin Yi Soo (Ahn Bo Hyun), chàng trai xuất thân từ một gia đình tài phiệt giàu có nhưng tình cờ trở thành cảnh sát. Từ một người bước vào nghề bởi hoàn cảnh đưa đẩy, Yi Soo dần tìm thấy niềm đam mê thực sự với công việc điều tra, đồng thời xây dựng tình đồng đội với những cảnh sát làm việc bên cạnh mình.

Ở mùa 2, Jin Yi Soo có một người cộng sự mới.

Ở phần mới, sau khi hoàn thành quá trình đào tạo chính quy tại học viện cảnh sát, Jin Yi Soo trở lại đội điều tra tội phạm bạo lực. Tuy nhiên, thử thách mới nhanh chóng xuất hiện khi Joo Hye Ra (Jung Eun Chae) - nữ huấn luyện viên từng nổi tiếng nghiêm khắc và khiến anh có quãng thời gian không mấy dễ chịu tại học viện bất ngờ trở thành đội trưởng mới của Đội Điều tra Tội phạm Bạo lực số 1.