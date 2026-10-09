Hà Nội những ngày này đang bước vào khoảng thời gian dễ khiến người ta muốn bước ra đường nhất trong năm. Nắng không còn gay gắt như mùa hè, nhiệt độ hạ xuống, trời xanh trong và gió bắt đầu se lạnh. Cũng bởi thế mà cứ đi một vòng quanh thành phố, người ta lại dễ dàng bắt gặp những góc chụp ảnh đẹp đến bất ngờ.

Nếu Hồ Gươm, phố cổ hay Công viên Thống Nhất đã trở thành những địa điểm quen thuộc mỗi mùa thu, thì năm nay, dân tình lại phát hiện thêm một tọa độ mới ở phía Tây thành phố: Công viên An Hòa (phường Cầu Giấy).

Nơi đây vốn là không gian công viên và hồ điều hòa CV1, sau đợt chỉnh trang và được chính thức mang tên Công viên An Hòa trong năm 2026. Với diện tích khoảng 27,78 ha, trong đó khoảng 19 ha là mặt nước hồ điều hòa và 8,78 ha cây xanh, công viên sở hữu một khoảng không gian khá rộng và thoáng ngay giữa khu vực đô thị đông đúc.

Công viên An Hoà thu hút các bạn trẻ Hà Nội tới check-in

Nhưng thứ đang khiến nơi này bất ngờ được dân tình chú ý lại chẳng phải những con số trên giấy, mà là một vườn hoa violet Nhật đang nở rộ ven hồ.

Không cần lên Hồ Gươm, Cầu Giấy cũng có một “biển hoa” tím mộng mơ

Những ngày gần đây, các khóm violet Nhật (hoa ngọc hân) nở thành từng dải dài, phủ sắc tím hồng dọc khu vực ven hồ. Xen giữa là những luống hoa ngũ sắc nhiều màu, tạo thành một phông nền vừa rực rỡ vừa mềm mại.

Điểm thú vị là nếu thảm hoa ở Hồ Gươm mang vẻ cổ kính, đậm chất Hà Nội, thì hoa ở Công viên An Hòa lại cho một cảm giác hoàn toàn khác.

Ảnh: @t.chagn

Một bên là mặt hồ rộng, phía bên kia là những tòa nhà cao tầng san sát, Cung Thiếu nhi Hà Nội với kiến trúc hiện đại thấp thoáng phía xa. Đứng giữa những luống hoa tím, khung cảnh vì thế có sự pha trộn khá lạ mắt: vừa có nét thơ mộng của một khu vườn mùa thu, vừa có background đô thị hiện đại.

Chính sự kết hợp này khiến nhiều người ví von những bức ảnh chụp tại đây có chút “vibe Hàn Quốc” - nhất là vào những ngày trời xanh, nắng nhẹ.

Ảnh: @tgiangya

Không gian rộng cũng là một điểm cộng. Thay vì phải chen chúc giữa những điểm check-in quá quen thuộc, nhiều bạn trẻ chỉ cần tìm một khoảng hoa ven hồ, căn góc máy thấp một chút là đã có ngay background đầy hoa phía trước, mặt hồ và skyline phía sau.

Một số bạn trẻ thậm chí chuẩn bị cả máy ảnh, đèn flash, tấm hắt sáng hoặc thuê nhiếp ảnh gia để tranh thủ ghi lại bộ ảnh mùa thu.

Ảnh: @khlinh.07

Hoa ở Công viên An Hòa cho một cảm giác hoàn toàn khác với hoa ở Hồ Gươm, lại có view nhìn thẳng ra Cung Thiếu nhi Hà Nội

Ghi nhận tại khu vực này, không khó bắt gặp những nhóm bạn trẻ rủ nhau đến chụp ảnh. Có người đi cùng bạn thân, có nhóm đi vài người, cũng có những bạn mang theo máy ảnh và phụ kiện để “săn” từng góc đẹp.

Nếu Hồ Gươm, phố cổ hay Công viên Thống Nhất đã trở thành những địa điểm quen thuộc mỗi mùa thu, thì năm nay, dân tình lại phát hiện thêm một tọa độ mới: Công viên An Hòa

Những bộ váy trắng, kem, hồng nhạt hoặc hoa nhí được ưu tiên vì khá hợp với sắc tím hồng của violet. Một chút tóc xoăn lơi, tết bím hoặc búi tóc đơn giản cũng đủ tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, đúng chất mùa thu.

Có người chỉ cần một bó hoa nhỏ làm đạo cụ. Có người mang theo sách, túi xách, máy ảnh; thậm chí những món phụ kiện có kích thước lớn như mô hình hoa bồ công anh cũng được tận dụng để tạo điểm nhấn cho khung hình.

Vài ngày gần đây, Công viên An Hoà được nhiều bạn trẻ mang theo máy ảnh và phụ kiện tới để “săn” từng góc đẹp.

Điều thú vị là dù khu vực hoa không phải một địa điểm quá rộng, mỗi người vẫn có thể tìm được một góc chụp riêng: người chọn chụp cận để lấy toàn bộ nền hoa tím, người lùi xa để đưa cả mặt hồ và skyline vào khung hình, người lại chọn góc thấp để những luống hoa phủ kín gần như toàn bộ phần tiền cảnh.

Thành ra cùng một địa điểm, ảnh của mỗi người lại cho cảm giác khá khác nhau.

Dù khu vực hoa không phải một địa điểm quá rộng, mỗi người vẫn có thể tìm được một góc chụp riêng

Không chỉ giới trẻ, không gian này cũng thu hút các gia đình, trẻ nhỏ và người dân khu vực xung quanh đến đi bộ, tập thể dục, vui chơi. Đây vốn là một trong những chức năng quan trọng của Công viên An Hòa sau khi được chỉnh trang: bên cạnh hồ điều hòa và cây xanh còn có đường dạo, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao và các không gian sinh hoạt cộng đồng.

Một khoảng xanh mới giữa khu vực vốn lúc nào cũng đông đúc

Có lẽ chính vị trí của Công viên An Hòa khiến nơi này trở nên thú vị hơn.

Nằm ở phường Cầu Giấy, công viên ở gần những trục đường lớn như Phạm Hùng - Vành đai 3, phía Tây giáp Cung Thiếu nhi Hà Nội. Không gian hồ rộng tạo ra một khoảng thoáng khá hiếm giữa khu vực vốn tập trung dày đặc nhà cao tầng, văn phòng và trường học.

Cũng vì thế, nơi đây không chỉ đơn thuần là một “tọa độ sống ảo” mới.

Buổi sáng có người chạy bộ, đạp xe. Chiều đến, các gia đình đưa trẻ nhỏ đi chơi, người dân tản bộ ven hồ. Còn những ngày thời tiết đẹp, đặc biệt khi các luống hoa đang vào mùa rực rỡ, công viên lại có thêm một “tệp khách” rất khác: những bạn trẻ đến săn ảnh.

Từ một khu vực hồ điều hòa vốn quen thuộc với người dân Cầu Giấy, An Hòa đang dần có thêm một diện mạo mới - xanh hơn, nhiều sức sống hơn và cũng “ăn ảnh” hơn hẳn.

Ảnh: @minhthanhcafenhe

Ảnh: @manhthichdidao

Muốn có ảnh đẹp, nên đi lúc nào?

Theo kinh nghiệm được các bạn trẻ chia sẻ, sáng sớm hoặc khoảng 16h chiều là thời điểm dễ chụp ảnh đẹp nhất.

Buổi sáng ánh sáng dịu, không khí mát và ít bị nắng gắt. Còn khoảng 16h, nắng bắt đầu mềm hơn, tạo ánh sáng khá đẹp trên những khóm hoa tím.

Tuy nhiên, nếu muốn bắt được nắng chiếu trực tiếp vào khu vực hoa, không nên đi quá muộn. Khoảng 17h, ánh nắng có thể bị các tòa nhà cao tầng xung quanh che khuất, khiến khu vực này nhanh chuyển sang ánh sáng phẳng hơn.

Ảnh: @hang_179

Về trang phục, những tông trắng, kem, be, hồng nhạt hoặc xanh pastel khá hợp với nền hoa violet. Không cần diện đồ quá cầu kỳ, bởi bản thân thảm hoa và mặt hồ đã đủ tạo background.

Còn nếu muốn đầu tư hơn một chút, một chiếc tripod, máy ảnh có flash hoặc tấm hắt sáng sẽ hữu ích, đặc biệt khi chụp chân dung ngược sáng.

Và quan trọng nhất: đừng chỉ chăm chăm vào một góc hoa. Với mặt hồ rộng và skyline phía sau, chỉ cần đổi vị trí vài bước, hạ máy xuống hoặc lấy thêm phần bầu trời vào khung hình là đã có một background hoàn toàn khác.

Có lẽ cũng bởi vậy mà giữa một Hà Nội vốn chẳng thiếu những địa điểm check-in, Công viên An Hòa đang có cách riêng để trở thành “nàng thơ” mới của mùa thu năm nay: không quá cổ kính như Hồ Gươm, không quá quen thuộc như những công viên trung tâm, mà là một chút tím mộng mơ đặt giữa mặt hồ rộng và những tòa nhà hiện đại.

Một góc rất Cầu Giấy, nhưng lên ảnh lại thơ chẳng kém một thước phim mùa thu.