Cuộc sống của 12 con giáp trong tháng 9 Âm lịch biến động như thế nào?

Tháng 9 Âm lịch cũng là thời điểm mùa thu chuyển dần sang cuối thu, đi qua Hàn Lộ và Sương Giáng rồi chạm Lập Đông vào cuối tháng. Ngày 10/10 rơi vào tiết Hàn Lộ. Bởi vậy, đây không chỉ là một tháng có sự thay đổi về vận khí theo quan niệm địa chi, mà còn là giai đoạn nhiều người bắt đầu bước vào nhịp cuối năm: Công việc cần chốt, tiền bạc cần tính toán, những kế hoạch còn dang dở phải đưa ra quyết định. Với mỗi con giáp, điều đáng quan tâm không phải là “may hay xui” một cách tuyệt đối, mà là thời điểm nào nên tiến, chuyện gì nên chậm lại và điều gì cần giữ đầu lạnh.

Nhìn tổng thể, tháng Mậu Tuất tạo ra một bức tranh phân hóa khá mạnh giữa 12 con giáp. Dần, Ngọ, Tuất có thế Tam Hợp với tháng, còn Mão thuộc Lục Hợp, vì vậy đây là nhóm có nhiều tín hiệu thuận hơn, đặc biệt ở công việc, quan hệ và cơ hội mở rộng. Thìn xung trực tiếp với Tuất nên cần chú trọng phương án dự phòng, tránh quyết định nóng vội. Dậu nên để ý những chuyện hiểu lầm, còn Sửu và Mùi cần kiên nhẫn hơn trước những việc chậm trễ hoặc va chạm nhỏ. Các tuổi Tý, Tỵ, Thân, Hợi nhìn chung không có thế hợp xung quá mạnh với tháng, nhưng vẫn cần cân bằng sức lực, tiền bạc và cảm xúc.

Điều đáng nói là trong cách nhìn tử vi, hợp không có nghĩa chắc chắn may, xung cũng không có nghĩa chắc chắn gặp họa. Đây chỉ là cách tham khảo để mỗi người tự điều chỉnh cách ứng xử. Tuổi thuận có thể tranh thủ làm những việc quan trọng, nhưng vẫn cần tính toán. Tuổi xung nên thận trọng hơn, nhưng không cần vì thế mà sợ hãi hay bỏ lỡ mọi cơ hội.

Đặc biệt, tháng 9 Âm lịch năm nay nằm ở giai đoạn cuối năm, khi rất nhiều người đang chạy nước rút cho công việc, tài chính và các kế hoạch cá nhân. Vì vậy, điều quyết định một tháng trôi qua nhẹ nhàng hay nặng nề đôi khi không nằm ở “vận” mà nằm ở cách mình quản lý những việc rất cụ thể: hợp đồng có rõ không, tiền có dự phòng không, lời nói có đủ chừng mực không, sức khỏe có được chăm sóc không và những quyết định lớn có được suy nghĩ đủ lâu chưa.

Với Dần, Ngọ, Tuất, tháng này có thể xem là lúc nên bước lên một chút, chủ động hơn một chút, đừng ngại nhận trách nhiệm và mở rộng quan hệ. Với Mão, hãy biết tận dụng sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Với Thìn, chậm lại không phải thua, mà là cách giảm thiểu sai sót trong một tháng có nhiều khả năng phát sinh thay đổi. Với Dậu, đừng để vài câu nói bên ngoài làm ảnh hưởng đến những gì mình đang xây dựng. Với Sửu, Mùi, kiên nhẫn có thể là chìa khóa. Còn Tý, Tỵ, Thân, Hợi, giữ nhịp ổn định, đừng ôm quá nhiều việc và kiểm soát tốt tiền bạc là đã đủ để đi qua tháng này một cách nhẹ nhàng.

Sau cùng, tháng Mậu Tuất không phải lời hứa rằng một số người chắc chắn giàu lên, thăng chức hay gặp tình yêu. Điều đáng giá hơn của dự báo tử vi tháng là giúp mỗi người có thêm một góc nhìn để soi lại chính mình. Lúc thuận thì biết tiến, lúc chưa thuận thì biết giữ; có cơ hội thì nắm, có rủi ro thì chuẩn bị đường lui. Nếu làm được như vậy, dù thuộc con giáp nào, tháng 9 Âm lịch vẫn có thể trở thành một tháng đáng nhớ theo cách tích cực nhất.