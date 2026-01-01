Hà Nội triển khai uống vaccine Rota trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng từ năm 2026

Từ năm 2026, Hà Nội triển khai uống vaccine Rota trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại 126 xã, phường, hướng tới bảo vệ trẻ nhỏ trước tiêu chảy do virus Rota.

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai uống vaccine Rota trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR), thực hiện từ năm 2026 trên toàn địa bàn thành phố.

Hình minh hoạ

Theo kế hoạch, Hà Nội phấn đấu đạt tỷ lệ từ 95% trở lên trẻ em dưới 1 tuổi được uống đủ 2 liều vaccine Rota trong tiêm chủng thường xuyên. Việc triển khai bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn, hiệu quả và chất lượng tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đối tượng uống vaccine Rota là trẻ dưới 1 tuổi, bao gồm cả trẻ vãng lai đang sinh sống trên địa bàn. Mỗi trẻ được uống 2 liều: liều đầu khi trẻ đủ 2 tháng tuổi; liều thứ hai sau đó ít nhất 1 tháng và hoàn thành trước khi trẻ đủ 6 tháng tuổi. Trường hợp trẻ chưa uống hoặc uống chưa đủ liều sẽ được uống bù sớm nhất có thể, nhưng vẫn phải hoàn thành trước mốc 6 tháng tuổi.

Vaccine Rota có thể được sử dụng đồng thời với các loại vaccine khác trong cùng buổi tiêm chủng. Trẻ đã sử dụng vaccine Rotarix hoặc Rotateq trong tiêm chủng dịch vụ trước đó sẽ không sử dụng vaccine Rotavin trong chương trình TCMR.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh truyền thông về lợi ích và tính an toàn của vaccine Rota; lịch uống, địa điểm và thời gian tổ chức tiêm chủng, với nhiều hình thức như báo chí, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội và truyền thông trực tiếp tại cộng đồng.

Các trạm y tế xã, phường có trách nhiệm rà soát, lập danh sách trẻ từ đủ 2 tháng đến dưới 6 tháng tuổi, đặc biệt chú trọng nhóm trẻ có nguy cơ bị bỏ sót như trẻ tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật. Thông báo, giấy mời cần ghi rõ ngày, giờ và địa điểm uống vaccine.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội là đầu mối tiếp nhận, bảo quản và cấp phát vaccine; đồng thời tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến, bảo đảm tiêm chủng an toàn, giám sát phản ứng sau uống và cập nhật đầy đủ dữ liệu trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia.