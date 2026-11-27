Đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ có chiều dài khoảng 1,12 km, mặt cắt ngang rộng 50 m, gồm một tuyến chính và ba tuyến nhánh tại nút giao với đường Phạm Hùng.

Công trình được khởi công từ năm 2017 nhưng tiến độ thi công bị đình trệ do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Đến tháng 9/2026, dự án mới được giải phóng mặt bằng để thi công.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 25/11, trên công trường, nhà thầu đang huy động máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

Tại đoạn từ ngách 71/1 Mỹ Đình đến cuối ngõ 252 Mỹ Đình, công nhân tập trung thi công hệ thống cống thoát nước, hào kỹ thuật, bó vỉa, đồng thời hoàn thiện nền đường và các lớp móng.

Đến nay, một số đoạn ở hai đầu tuyến kết nối với đường Phạm Hùng và Lê Đức Thọ cơ bản hoàn thành.

Tại những vị trí đang thi công, đơn vị xây dựng đã hoàn tất công tác rải cấp phối đá dăm, tổ chức lu lèn những lượt cuối để chuẩn bị thảm nhựa.

Công nhân cũng thường xuyên tưới nước nhằm hạn chế bụi phát tán, giảm ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống xung quanh.

Ông Lý Ngọc Tuấn, Giám đốc Công ty Hưng Việt UDIC, cho biết đơn vị đang tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 11 theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và chính quyền địa phương. Theo ông Tuấn, khối lượng thi công toàn dự án hiện đạt khoảng 80%. Hệ thống thoát nước cơ bản hoàn thành, phần cống còn lại dự kiến được lắp đặt trong khoảng 3 ngày. Hai làn đường đã hoàn thiện lớp móng cấp phối đá dăm, sẵn sàng chuyển sang các công đoạn tiếp theo.

Nhà thầu đang triển khai đắp nền K98, hoàn thiện các lớp móng trước khi thảm nhựa. Công tác thảm nhựa dự kiến hoàn thành trong khoảng 2 ngày khi điều kiện thi công đáp ứng yêu cầu. Sau khi thông xe kỹ thuật, đơn vị sẽ tiếp tục thi công các hạng mục phụ trợ hai bên tuyến như cây xanh, hệ thống điện, hướng tới hoàn thiện đồng bộ trước Tết Nguyên đán.

Ông Tuấn cho biết quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn. Nền đất cũ tồn tại lâu năm khiến công tác xử lý nền đường mất nhiều thời gian, trong khi nguồn vật liệu xây dựng vào mùa cao điểm có lúc khan hiếm, giá cả biến động. Để không ảnh hưởng đến tiến độ, doanh nghiệp chủ động nguồn cung vật tư, trong đó có việc bảo đảm khoảng 500 m cống phục vụ thi công; đồng thời phối hợp với Công ty Amacao và chính quyền địa phương tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

Để đáp ứng yêu cầu hoàn thành công trình trong thời gian ngắn, nhà thầu tổ chức thi công theo từng hạng mục, huy động tối đa máy móc, thiết bị, bố trí nhân lực làm việc theo ca, duy trì hoạt động xuyên đêm.

Sau khi mặt bằng được giải phóng, một số hộ dân hai bên tuyến đường bắt đầu xây dựng, cải tạo nhà cửa trên phần diện tích đất còn lại.

Theo kế hoạch, tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ sẽ được thông xe kỹ thuật trước ngày 30/11. Các hạng mục phụ trợ như cây xanh, hệ thống điện và cảnh quan hai bên đường sẽ tiếp tục được triển khai sau đó.