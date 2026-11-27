Sau gần 10 năm đình trệ vì vướng giải phóng mặt bằng, đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ đang tăng tốc thi công, dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 11/2026.
Tại đoạn từ ngách 71/1 Mỹ Đình đến cuối ngõ 252 Mỹ Đình, công nhân tập trung thi công hệ thống cống thoát nước, hào kỹ thuật, bó vỉa, đồng thời hoàn thiện nền đường và các lớp móng.
Công nhân cũng thường xuyên tưới nước nhằm hạn chế bụi phát tán, giảm ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống xung quanh.
Nhà thầu đang triển khai đắp nền K98, hoàn thiện các lớp móng trước khi thảm nhựa. Công tác thảm nhựa dự kiến hoàn thành trong khoảng 2 ngày khi điều kiện thi công đáp ứng yêu cầu. Sau khi thông xe kỹ thuật, đơn vị sẽ tiếp tục thi công các hạng mục phụ trợ hai bên tuyến như cây xanh, hệ thống điện, hướng tới hoàn thiện đồng bộ trước Tết Nguyên đán.