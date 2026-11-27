Ngày 26/11, HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) thông qua nghị quyết góp vốn thành lập CTCP Nguyên vật liệu Hòa Phát (Hoa Phat Materials Joint Stock Company).

Doanh nghiệp dự kiến có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó Hòa Phát góp 99,9 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 99,9%. Trụ sở chính đặt tại số 66 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Công ty được thành lập nhằm triển khai các hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh nguyên vật liệu của tập đoàn, với ngành nghề chính là bán buôn vật liệu và thiết bị lắp đặt trong xây dựng.

HĐQT Hòa Phát ủy quyền cho ông Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long, quản lý toàn bộ phần vốn góp của tập đoàn tại doanh nghiệp mới.

Sinh năm 1996, ông Trần Vũ Minh từng bắt đầu công việc tại Hòa Phát với vai trò nhân viên vật tư và tham gia dự án chuyển đổi số của tập đoàn.

Đầu tháng 11/2026, ông Minh thông báo đã mua thêm 10 triệu cổ phiếu HPG, nâng lượng cổ phiếu trực tiếp nắm giữ lên hơn 240,65 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 2,85% vốn điều lệ Hòa Phát.

Nguyên vật liệu là lĩnh vực gắn với hoạt động sản xuất cốt lõi của Hòa Phát. Trong 9 tháng đầu năm 2026, lĩnh vực thép đóng góp 97% doanh thu và 77% lợi nhuận của tập đoàn.

Lũy kế 9 tháng, Hòa Phát ghi nhận doanh thu 171.539 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 23.746 tỷ đồng, tăng lần lượt 54% và 104% so với cùng kỳ năm trước, vượt 8% kế hoạch lợi nhuận cả năm.