Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup Việt Nam - Thái Lan

Tối 26/8, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội) diễn ra trận thi đấu bóng đá chung kết lượt về Giải bóng đá Vô địch Đông Nam Á (ASEAN Cup 2026) giữa Đội tuyển quốc gia Việt Nam và Đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Công an TP Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

Thời gian tạm cấm hạn chế các phương tiện bắt đầu từ 14h ngày 26/8 đến hết ngày 26/8.

Công an Hà Nội thông báo phân luồng giao thông.

Công an TP Hà Nội tạm cấm các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật).

Lực lượng chức năng hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo).

Trong thời gian trên, Công an TP Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau:

Các xe từ hướng Quốc lộ 32 đi hướng Đại lộ Thăng Long: đi qua đường Tỉnh lộ 70 hoặc đường vành đai 3 trên cao,... và ngược lại.

Công an Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng căn cứ vào thông báo phân luồng giao thông để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình, luồng tuyến xe khách, hạn chế lưu lượng và tần xuất hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung của thông báo.

Công an Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.

Công an thành phố Hà Nội thông báo để người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ.