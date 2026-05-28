Video: Nhiều khu vực ở Hà Nội đón cơn mưa "vàng" sau chuỗi ngày nóng như thiêu đốt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết, một số ổ mây đối lưu đang hình thành và phát triển trên khu vực các phường/xã Phúc Thịnh, Đông Anh, Phù Đổng, Vĩnh Thanh, Việt Hưng. Vùng mây có xu hướng dịch chuyển chậm lên phía Bắc và mở rộng sang các phường xã lân cận.

Trong vài giờ tới, các phường thuộc nội thành Hà Nội như Việt Hưng, Bồ Đề, Hồng Hà, Phú Thượng, Tây Hồ... có mưa, mưa rào và có thể có dông.

Vùng mưa dông có thể mở rộng sang các phường khác thuộc trung tâm TP Hà Nội. Thời điểm mưa dông vào giờ tan tầm, người dân cần chú ý lộ trình để đảm bảo an toàn.

Không chỉ Hà Nội, từ chiều tối 28/5 đến ngày 29/5, các địa phương khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng hứng mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm. Tuy nhiên, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Cũng trong khoảng thời gian này, các địa phương Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ cũng xuất hiện mưa rào và rải rác dông, lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Các nơi khác của cao nguyên Trung Bộ cũng được dự báo có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi mưa to trên 50mm. Mưa ở khu vực này cũng dồn chủ yếu vào chiều và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa dông không chỉ xuất hiện trên đất liền mà nhiều vùng biển cũng xuất hiện mưa rào và dông.

Theo đó, đêm 28/5 và ngày 29/5, vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trên cấp 6 và sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.