Chiều nay, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, so với sáng và trưa nay cùng ngày, đến 15h trên địa bàn thành phố có 37 vị trí nước đã rút, phương tiện lưu thông bình thường.

Ngập sâu trên đường Cầu Bươu - Phùng Hưng chiều 7/10. Ảnh: A. Trọng

Cũng theo Sở Xây dựng, số điểm còn ngập nước đến thời điểm chiều nay khoảng trên 100 điểm, trong đó có 23 điểm ngập sâu, phương tiện không lưu thông.

Sở Xây dựng cho biết, đã chỉ đạo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ ứng trực phân luồng đảm bảo giao thông trên các tuyến đường, đảm bảo an toàn, thông suốt.

Danh sách 23 điểm ngập, không thể lưu thông:

Tuyến Thiên Đức, đoạn gầm cầu đường sắt: Mặt đường ngập sâu 30cm

Đường 421B: Km11+300: Cầu Đông Yên: Mặt đường ngập sâu 50cm

Đường Đại lộ Thăng Long, Km8+200, đường gom phải: Mặt đường ngập sâu 60cm

Đường Tây Mỗ: Ngập sâu 50cm

Phố Trần Thái Tông (đoạn trước số nhà 96): Ngập sâu 35 - 40cm

Ngọc Khánh: Ngập sâu 15 - 30cm

Nguyễn Sơn: Ngập sâu 15 - 30cm

Phố Ngọc Lâm: Ngập sâu 15 - 30cm

Phố Lệ Mật: Ngập sâu cục bộ 10 - 30cm

Phố Hoa Lâm: Ngập sâu cục bộ 15 - 30cm

Đường Cổ Linh (đoạn trường học): Ngập sâu cục bộ 20 - 30cm

Đường Ngọc Thụy (đoạn gầm cầu đường sắt Long Biên): Ngập sâu cục bộ 30 - 40cm

Phố Ngọc Lâm: Ngập sâu 30cm

Đường Quyết Thắng (CCN Yên Nghĩa): Mặt đường ngập sâu trung bình 50cm

Quốc lộ 6 Km15+300: Ngập sâu trung bình 35 - 40cm

Phố Hạnh Hoa và phố Xa La: Mặt đường ngập sâu từ 30 - 40cm

Đường Bà Triệu kéo dài: Mặt đường ngập sâu trung bình 50cm

Phố Cửa Quán và tuyến N41, N42, N42: Mặt đường ngập sâu từ 80 - 90cm

Phố Đội Cấn: Mặt đường ngập sâu từ 40cm

Đường Võ Chí Công (đoạn tòa Lotte): Ngập sâu 20 - 40 cm

Hầm chui dân sinh đê tả sông Nhuệ (Km4+944 đường gom Đại lộ Thăng Long): Ngập sâu khoảng 1,0m

Phố Miêu Nha (đoạn đầu cầu Ngà bên chân cầu vượt 70): Mặt đường ngập sâu khoảng 50cm

Đường Dương Đình Nghệ: Ngập sâu 40 - 50cm.