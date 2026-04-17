Trong bối cảnh an toàn thực phẩm ngày càng được người dân quan tâm, một trong những thách thức thực tế là thông tin liên quan - từ kết quả kiểm tra, danh sách cơ sở vi phạm đến các cảnh báo tiêu dùng - thường nằm phân tán ở nhiều đầu mối khác nhau, khiến người dân khó tiếp cận một cách thuận tiện và kịp thời. Cổng thông tin An toàn thực phẩm Hà Nội ra đời nhằm giải quyết thực trạng đó.

Lễ ra mắt có sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND Thành phố, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, các thành viên Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm, các sở ngành liên quan, đại diện cấp phường, cơ quan báo chí cùng đại diện cộng đồng doanh nghiệp - bao gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống và hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực ẩm thực.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại sự kiện

Minh bạch không phải khẩu hiệu

Cổng thông tin được xây dựng là kênh thông tin số chính thức của Thành phố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, cung cấp đầy đủ và kịp thời các nội dung về chỉ đạo, điều hành; kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm; danh sách cơ sở đủ điều kiện và cơ sở vi phạm; cùng các thông tin cảnh báo, khuyến cáo phục vụ người dân và doanh nghiệp - tất cả tập trung tại một địa chỉ duy nhất, có thể tra cứu bởi bất kỳ ai, vào bất kỳ lúc nào.

Đây là bước chuyển có ý nghĩa trong cách tiếp cận quản lý: thay vì thông tin được công bố theo từng đầu mối rời rạc, nền tảng mới thiết lập nguyên tắc minh bạch là mặc định - dữ liệu được cập nhật liên tục, có hệ thống và có thể kiểm chứng công khai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Cổng thông tin an toàn thực phẩm Hà Nội

Người dân là người giám sát, không chỉ là người nhận thông tin

Một trong những tính năng trọng tâm của cổng thông tin là chức năng tiếp nhận, xử lý và công khai phản ánh của người dân. Thay vì chỉ dừng ở vai trò cung cấp thông tin một chiều, hệ thống được thiết kế để người dân có thể chủ động gửi phản ánh về các cơ sở kinh doanh không bảo đảm điều kiện vệ sinh, sản phẩm đáng ngờ hoặc các vấn đề phát sinh trong quá trình tiêu dùng - đồng thời theo dõi tiến độ xử lý và tiếp cận kết quả phản hồi ngay trên cùng nền tảng đó.

Qua đó, cổng thông tin góp phần hình thành một quy trình xuyên suốt hơn trong việc ghi nhận - phân loại - xử lý - phản hồi - công khai kết quả. Khi cộng đồng tham gia vào vòng phản hồi đó, công tác giám sát an toàn thực phẩm không còn chỉ là trách nhiệm của bộ máy kiểm tra, mà trở thành nỗ lực chung của toàn xã hội.

Giao diện trang antoanthucpham.hanoi.gov.vn

Bảo vệ cả người ở lại lẫn người ghé qua

Hà Nội là địa bàn sinh sống của hơn tám triệu người dân, đồng thời là một trong những điểm đến ẩm thực hàng đầu khu vực - nơi du khách trong và ngoài nước đến với kỳ vọng trải nghiệm văn hóa ăn uống bản địa phong phú. Với cả hai nhóm đó, khả năng tiếp cận thông tin an toàn thực phẩm một cách nhanh chóng và chính xác có ý nghĩa thiết thực.

Cổng thông tin được phát triển theo hướng đa nền tảng, tương thích với điện thoại di động và thiết kế gần gũi với đời sống ẩm thực Thủ đô - không chỉ để phục vụ tra cứu hành chính, mà để trở thành công cụ thực tế mà người dân và du khách có thể sử dụng trước và trong khi lựa chọn địa điểm ăn uống. Đó là lớp bảo vệ vô hình, nhưng có thể cảm nhận được qua từng lựa chọn an toàn hơn mỗi ngày.

Một nền tảng, nhiều kỳ vọng

Cổng thông tin antoanthucpham.hanoi.gov.vn hiện đã chính thức đi vào hoạt động và sẽ tiếp tục được bổ sung tính năng trong thời gian tới. Đây là bước cụ thể hóa định hướng ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới trong quản lý an toàn thực phẩm theo hướng có sự tham gia của cộng đồng.

Một nền tảng số không tự mình bảo đảm an toàn thực phẩm. Nhưng nó có thể làm điều mà không một đoàn kiểm tra nào làm được: hiện diện liên tục, công khai dữ liệu không giới hạn giờ hành chính, và trao cho cộng đồng công cụ để tự bảo vệ mình - mỗi ngày, mỗi bữa ăn.