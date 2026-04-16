Chính thức ra mắt Cổng thông tin ATTP Hà Nội: Tra cứu gì cũng có, từ quán ăn đến bản đồ ẩm thực an toàn

Trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh các mô hình thí điểm về an toàn thực phẩm (ATTP), đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên toàn địa bàn, một "mảnh ghép" quan trọng trong chiến lược này vừa chính thức được đưa vào vận hành: Cổng thông tin An toàn thực phẩm Thành phố Hà Nội.



Nói đơn giản, đây là nơi bạn có thể vừa tra cứu thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, vừa cập nhật tin tức ATTP, vừa tự cứu mình khỏi những hàng quán hay những bữa ăn chưa đảm bảo chất lượng.

Ngày 16/4/2026, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị hợp tác đã hoàn thiện, chính thức ra mắt website Cổng thông tin An toàn thực phẩm Thành phố Hà Nội tại địa chỉ: https://antoanthucpham.hanoi.gov.vn/.

Cổng thông tin An toàn thực phẩm Thành phố Hà Nội là kênh thông tin chính thống, đóng vai trò như một trung tâm dữ liệu mở về ATTP, giúp người dân tra cứu nhanh chóng, tiếp cận kiến thức chính xác và nâng cao nhận thức trong việc lựa chọn, tiêu dùng thực phẩm an toàn. Đây được xem là bước đi nhằm chuẩn hóa thông tin, tăng tính minh bạch và giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dữ liệu liên quan đến ATTP trong đời sống hàng ngày.

Không chỉ dừng lại ở vai trò cung cấp thông tin, Cổng thông tin An toàn thực phẩm Hà Nội còn là nơi tổng hợp toàn bộ dữ liệu chuyên sâu về ATTP trên địa bàn. Từ các văn bản chỉ đạo, hoạt động quản lý, đến thông tin thị trường và hệ thống các cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn/ không an toàn,... - tất cả được tập trung tại đây.

Điều này đồng nghĩa với việc, từ cơ quan chức năng, địa điểm ẩm thực đến thực khách đều có thể tìm thấy thứ mình cần, miễn là bạn quan tâm đến chuyện thực phẩm sạch, đến sức khỏe cộng đồng.

Về nội dung, website được xây dựng với nhiều chuyên mục rõ ràng, dễ tiếp cận.

Đầu tiên, toàn bộ Thông tin chỉ đạo điều hành về ATTP nói chung và Hà Nội nói riêng như các văn bản, chỉ đạo mới nhất sẽ được cập nhật liên tục. Nội dung này giúp các cơ sở kinh doanh và người dân nắm bắt kịp thời quy định và chính sách.

Song song với đó là nội dung Tin tức an toàn thực phẩm. Tại đây cung cấp các thông tin về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm ATTP, đồng thời giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực Hà Nội. Nhờ đó, người dân và du khách có thể vừa cập nhật thông tin cảnh báo, vừa khám phá những giá trị ẩm thực an toàn, đáng tin cậy.

Một trong những gạch đầu dòng đáng chú ý tại Cổng thông tin An toàn thực phẩm Hà Nội là Địa điểm ẩm thực an toàn.

Có thể xem đây là list quán xá ăn uống đã được kiểm chứng, giúp bạn đỡ phải đau đầu vì những câu hỏi quen thuộc như: "Hôm nay ăn gì?", "Quán này ăn có ổn không?",... Chỉ cần vài cú click là có thể xem và chọn ra những địa điểm đáng tin cậy.

Nếu Địa điểm ẩm thực an toàn cung cấp địa chỉ, số điện thoại, giờ mở cửa của các quán xá ổn áp thì Bản đồ an toàn thực phẩm Hà Nội tích hợp dữ liệu trực quan, cho phép người dùng khám phá thông tin ATTP theo khu vực, hỗ trợ tra cứu nhanh và thuận tiện hơn.

Đáng chú ý, Cổng thông tin An toàn thực phẩm Hà Nội còn cho phép sự tương tác hai chiều thông qua hoạt động Đăng ký/ Phản ánh ATTP. Sau khi click vào ô Đăng ký/ Phản ánh ATTP ở phía trên góc phải giao diện website, pop-up Cổng tiếp nhận thông tin An toàn Thực phẩm Hà Nội sẽ xuất hiện.

Nếu là các cơ sở kinh doanh, bạn có thể đăng ký cơ sở an toàn tại đây để cơ quan chức năng tiếp nhận và xử lý đăng ký. Nếu là thực khách muốn phản ánh vi phạm tại cơ sở kinh doanh, bạn cũng điền các thông tin phản ánh theo hướng dẫn. Đăng ký hoặc phản ánh đều được bảo mật thông tin và xử lý trong 24h, kết quả phản hồi được gửi về email đã đăng ký.

Tương tác này góp phần tạo nên một hệ sinh thái thông tin mở và khách quan, nơi dữ liệu không chỉ được cung cấp từ cơ quan chức năng mà còn được làm giàu từ chính cộng đồng sử dụng. Tức là thay vì bị động đón nhận thông tin, bạn hoàn toàn có thể tự mình kiểm chứng và cập nhật với cơ quan chức năng nếu thấy dấu hiệu không đảm bảo ATTP.

Với hệ thống nội dung đa dạng, cấu trúc rõ ràng và tính cập nhật cao, Cổng thông tin An toàn thực phẩm Hà Nội không chỉ đơn thuần là một website tra cứu, mà còn là công cụ hỗ trợ thiết thực cho cả cơ quan quản lý, cơ sở kinh doanh và người dân. Dù bạn là chủ cơ sở kinh doanh hay một thực khách quan tâm đến chất lượng ATTP, đây sẽ là địa chỉ không thể bỏ qua trong hành trình tiếp cận thông tin minh bạch và lựa chọn thực phẩm an toàn. Truy cập ngay TẠI ĐÂY nhé!