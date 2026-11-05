Fanpage aFamily

Hà Nội: Nhiều xe cứu thương vào hiện trường vụ cháy Trường THCS Kim Liên

Thanh Hà,
Chia sẻ

Hơn 13h ngày 5/11, nhiều xe cứu thương di chuyển vào trong hiện trường vụ cháy dãy nhà thuộc khuôn viên Trường THCS Kim Liên, Hà Nội.

Cháy trường THCS Kim Liên Hà Nội gây hoang mang , nhiều xe cứu thương có mặt tại hiện trường - Ảnh 1.

Vào khoảng hơn 12h ngày 5/11, người dân phát hiện có cháy tại dãy nhà bên trong Trường THCS Kim Liên (1 Hoàng Tích Trí, Kim Liên, Hà Nội). Ngay lập tức, các học sinh trong trường THCS Kim Liên được sơ tán. Ảnh: Thanh Hà.

Cháy trường THCS Kim Liên Hà Nội gây hoang mang , nhiều xe cứu thương có mặt tại hiện trường - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thanh Hà.

Cháy trường THCS Kim Liên Hà Nội gây hoang mang , nhiều xe cứu thương có mặt tại hiện trường - Ảnh 3.

Lực lượng chữa cháy điều động 7 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Ảnh: Thanh Hà.

Cháy trường THCS Kim Liên Hà Nội gây hoang mang , nhiều xe cứu thương có mặt tại hiện trường - Ảnh 4.

Theo người dân, khu vực xảy ra hoả hoạn là dãy nhà cấp 4 trong khuôn viên nhà trường. Ảnh: Thanh Hà.

Cháy trường THCS Kim Liên Hà Nội gây hoang mang , nhiều xe cứu thương có mặt tại hiện trường - Ảnh 5.

Ảnh: Thanh Thế.

Cháy trường THCS Kim Liên Hà Nội gây hoang mang , nhiều xe cứu thương có mặt tại hiện trường - Ảnh 6.
Cháy trường THCS Kim Liên Hà Nội gây hoang mang , nhiều xe cứu thương có mặt tại hiện trường - Ảnh 7.
Cháy trường THCS Kim Liên Hà Nội gây hoang mang , nhiều xe cứu thương có mặt tại hiện trường - Ảnh 8.

Ảnh: Thanh Hà.

Cháy trường THCS Kim Liên Hà Nội gây hoang mang , nhiều xe cứu thương có mặt tại hiện trường - Ảnh 9.

Đến khoảng hơn 13h, ít nhất 3 xe cứu thương di chuyển vào trong hiện trường. Sau khoảng nửa giờ các xe di chuyển ra ngoài. Ảnh: Thanh Hà.

Theo Tiền phong Copy link 05/11/2026 14:05 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/ha-noi-nhieu-xe-cuu-thuong-vao-hien-truong-vu-chay-truong-thcs-kim-lien-post1891687.tpo
Chia sẻ