Hà Nội: Nhiều xe cứu thương vào hiện trường vụ cháy Trường THCS Kim Liên

Vào khoảng hơn 12h ngày 5/11, người dân phát hiện có cháy tại dãy nhà bên trong Trường THCS Kim Liên (1 Hoàng Tích Trí, Kim Liên, Hà Nội). Ngay lập tức, các học sinh trong trường THCS Kim Liên được sơ tán. Ảnh: Thanh Hà.