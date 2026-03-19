Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị 3 người (1 nữ, 2 nam) kéo từ trong nhà ra ngoài đánh gây bức xúc dư luận.

Theo đó, vụ việc xảy ra tại phường Việt Hưng (Hà Nội). Nạn nhân là anh T., trú địa bàn phường Việt Hưng.

Camera ghi lại, vào khoảng gần 22h ngày 16/3, 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ xuất hiện trước cửa nhà anh T. Những người này chửi bới và yêu cầu anh T ra ngoài.

Một lúc sau, những người này đánh anh T và kéo nạn nhân ra ngoài tiếp tục hành hung. Vụ việc khiến nạn nhân bị thương tích trên vùng mặt. Sự việc được camera ngoài cửa nhà ghi lại.

Sau khi xảy ra sự việc, anh T trình báo cơ quan công an. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc.