Mời rượu khách, vợ chồng chủ quán bị đánh bầm dập

Ngày 3-3, Công an Hải Phòng cho biết đang điều tra vụ việc vợ chồng ông N.V.T. (SN 1972, trú tại thôn Mỹ Ngọc, xã Cẩm Giàng, TP Hải Phòng), là chủ quán ăn X.C., bị khách hành hung.

Thông tin về vụ việc trên mạng xã hội

Trước đó, vào 15 giờ ngày 28-2, Công an xã Cẩm Giàng nhận được thông tin về việc tại quán ăn X.C. do ông N.V.T. (SN 1972, trú tại thôn Mỹ Ngọc, xã Cẩm Giàng, TP Hải Phòng) xảy ra việc xô xát, đánh nhau giữa ông T. và khách đến ăn uống.

Ngay sau đó, Công an xã đã cử lực lượng tới nơi xảy ra sự việc, ổn định tình hình, đồng thời mời những người có mặt về trụ sở Công an xã để làm việc.

Kết quả ban đầu xác định, trong quá trình ăn uống, ông N.V.T. mời rượu, giao lưu với khách thì xảy ra mâu thuẫn về lời nói. Sau đó, ông N.V.T. và vợ đã bị Lê Văn H. (SN 1985, trú tại khu Nghiên Phấn, phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng dùng tay đánh, đấm vào vùng mặt.

Hậu quả, ông T. bị sưng tấy, bầm tím vùng mắt trái, sưng tấy vùng miệng, xước da mép phải, vợ ông T. bị đau, sưng tấy vùng cổ chân phải.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp với Công an xã Cẩm Giàng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

