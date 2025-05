Hà Nội: Người dân đổ đến các Trung tâm Thương mại để tránh nắng 33°C trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày 2/5, Hà Nội có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 29-31 độ C. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi vào lúc 12h00 đến khoảng 16h00 cùng ngày, nhiệt độ ngoài trời là 33 độ C.

Nắng nóng xuất hiện trong ngày nghỉ thứ 3 của kỳ nghĩ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày khiến nhiều người e ngại khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Trước điều đó, nhiều người quyết định đến các khu vui chơi trong nhà để tránh nắng và thư giãn.

Dưới đây là một số hình ảnh được chúng tôi ghi nhận:





Ghi nhận tại một trung tâm thương mại lớn ở quận Tây Hồ (Hà Nội) vào chiều cùng ngày, đông nghịt người đến đây vui chơi, ăn uống và chụp ảnh.

Nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa đến đây vui chơi





Tại khu vui chơi, trẻ em hào hứng tham gia các trò như nhà bóng, cầu trượt, đu dây, gắp thú,.... Trong khi đó, người lớn tranh thủ nghỉ ngơi, uống cà phê hoặc mua sắm quanh khu vực.

Nhiều phụ huynh cho biết, đây là cách giúp trẻ vừa vui chơi, vừa tránh được nắng nóng mà vẫn đảm bảo an toàn, tiện lợi.

Khu vực đọc sách trong trung tâm thương mại đông nghịt người

Phụ huynh nô đùa cùng trẻ

Người dân xếp thành hai hàng mua vé phim

Lượng người đến vui chơi, mua sắm quá đông khiến một số cửa hàng nơi đây rơi vào tình trạng quá tải. Khách hàng phải xếp hàng dài để chờ mua đồ





Các khu vực ăn uống tại nơi đây luôn đông nghịt người

Một cửa hàng ăn uống quá tải, nhiều bạn trẻ chấp nhận xếp hàng gần 1 giờ đồng để chờ đến lượt vào





Người dân xếp hàng chờ đợi mua vé vào thuỷ cung trong trung tâm thương mại