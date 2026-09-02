Hà Nội ngày Quốc khánh: Giới trẻ xếp hàng ngay ngắn vào Di tích Nhà tù Hỏa Lò, khoe áo dài duyên dáng bên Lăng Bác

Từ sáng sớm 2/9, ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, hàng nghìn người dân từ nhiều tỉnh, thành đã về Quảng trường Ba Đình, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không khí tại khu vực trung tâm Thủ đô trở nên đông đúc nhưng trang nghiêm, trong đó không ít bạn trẻ lựa chọn tà áo dài, lá cờ đỏ và những góc phố quen thuộc để lưu lại dấu ấn trong dịp Quốc khánh.

Video: Không khí Quốc khánh tràn ngập khắp phố phường Hà Nội

Quảng trường Ba Đình rực sắc áo dài, cờ đỏ sao vàng



Ngay từ sáng sớm, khu vực Quảng trường Ba Đình đã có đông người dân và du khách xếp hàng vào Lăng. Trước Quảng trường, nhiều bạn trẻ diện áo dài, đội nón, trang điểm chỉn chu, tay cầm lá cờ đỏ sao vàng để chụp ảnh và lưu giữ kỷ niệm nhân dịp Quốc khánh.

Trước Quảng trường Ba Đình, nhiều bạn trẻ diện áo dài, đội nón, trang điểm chỉn chu, tay cầm lá cờ đỏ sao vàng để chụp ảnh và lưu giữ kỷ niệm nhân dịp Quốc khánh.

Dù thời tiết khá nắng nóng, nhiều người vẫn giữ vẻ tươi tắn, rạng rỡ. Những tà áo dài nổi bật giữa không gian rộng lớn của Quảng trường Ba Đình, cùng sắc đỏ của quốc kỳ, tạo nên những hình ảnh đặc trưng trong những ngày cả nước hướng về Quốc khánh.

Những tà áo dài nổi bật giữa sắc đỏ của quốc kỳ, tạo nên những hình ảnh đặc trưng trong những ngày cả nước hướng về Quốc khánh.

Dịp 2/9 năm nay, Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng 45.000 suất quà cho người dân và du khách đến tham quan, viếng Lăng. Hoạt động góp phần thể hiện sự chu đáo trong công tác phục vụ, đón tiếp, đồng thời quảng bá hình ảnh Thủ đô thân thiện, hiếu khách.

Hỏa Lò đông nghịt, dòng người xếp hàng kín phố

Mặc dù một lượng lớn người dân rời Thủ đô để đi du lịch hoặc về quê, nhiều điểm vui chơi, tham quan tại Hà Nội vẫn đông đúc trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách từ các tỉnh, thành tranh thủ kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày để tham quan, tìm hiểu lịch sử tại những địa chỉ nổi tiếng của Thủ đô.

Di tích Nhà tù Hoả Lò đông đúc trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Di tích Lịch sử Nhà tù Hỏa Lò đón lượng lớn người dân và du khách. Ngay từ sáng sớm, dòng người đã xếp hàng dài trước cổng di tích để chờ mua vé, dù thời tiết khá nắng nóng.

Ngay từ sáng sớm, dòng người đã xếp hàng dài trước cổng di tích để chờ mua vé, dù thời tiết khá nắng nóng.

Theo ghi nhận, tại Di tích Lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, số 1 phố Hỏa Lò, phường Cửa Nam (Hà Nội), đông người dân và du khách tập trung từ sớm để vào tham quan. Dòng người xếp hàng kéo dài dọc khu vực trước cổng di tích.

Lượng khách đông nhưng việc xếp hàng vẫn diễn ra khá trật tự. Nhiều người đứng dưới các dãy ô che nắng hoặc tranh thủ tìm bóng cây trong lúc chờ đến lượt. Trung bình, mỗi khách mất khoảng 30 phút để hoàn tất việc mua vé và vào bên trong.

Do thời tiết nắng nóng, phần lớn du khách chuẩn bị khá đầy đủ để chờ đợi. Nhiều người mang theo ô, đội mũ, đeo kính râm, sử dụng quạt cầm tay và chuẩn bị sẵn nước uống. Một số người chủ động sang phía đối diện cổng di tích, ngồi nghỉ dưới bóng mát trong lúc chờ dòng người lần lượt di chuyển vào.

Các bạn trẻ xếp hàng ngay ngắn trước khu vực trước cổng di tích.

Du khách đến Hỏa Lò thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, từ các nhóm bạn trẻ, gia đình có trẻ nhỏ đến những đoàn khách nước ngoài. Bên trong khu di tích, dù lượng khách đông, mọi người vẫn chủ động xếp hàng và lần lượt di chuyển qua các khu vực trưng bày, chăm chú tìm hiểu những câu chuyện, hiện vật và tư liệu lịch sử.

Bên trong khu di tích, du khách lần lượt di chuyển qua các khu vực trưng bày, chăm chú tìm hiểu những câu chuyện, hiện vật và tư liệu lịch sử.

Đưa gia đình đến tham quan Di tích Lịch sử Nhà tù Hỏa Lò trong kỳ nghỉ lễ, chị Phạm Thị Việt Hà cho biết gia đình thường lựa chọn các di tích lịch sử làm điểm đến vào những dịp nghỉ lễ nếu không về quê.

Chị Hà chia sẻ, lần này chính các con là người đề xuất được đến Hỏa Lò. Với chị, việc đưa con đến đây không chỉ đơn thuần là một chuyến tham quan mà còn là cách để các con hiểu hơn về những mất mát, hy sinh của thế hệ đi trước và trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay.

"Thường thì nhà mình những ngày lễ nếu mà không về quê thì cũng sẽ đi đến những điểm di tích lịch sử như thế này. Các con là người đề xuất đấy, 'mẹ cho con đi đến Hỏa Lò'. Thông qua việc đi tham quan Hỏa Lò thì các con sẽ cảm thấy yêu cái hòa bình mà cha ông đã hy sinh để bảo vệ cho đất nước", chị Hà chia sẻ.

Video: Chị Phạm Thị Việt Hà chia sẻ khi đưa các con đi thăm Di tích Nhà tù Hoả Lò

Theo chị Hà, trong quá trình tham quan, những câu chuyện về các tù chính trị, các chiến sĩ từng bị bắt, giam giữ tại đây khiến các con đặc biệt xúc động. Chị ấn tượng với khu biệt giam, nơi điều kiện sinh hoạt của tù nhân vô cùng khắc nghiệt.



"Nhất là đi qua khu biệt giam, có những khu thì tù nhân phải chống tay để ngồi, nếu nằm thì bị dốc đầu. Khi chứng kiến những cảnh bị tù đày dã man như vậy, các con thấy rất thương các chiến sĩ khi phải sống trong những hoàn cảnh khó khăn như thế", chị kể.

Bên cạnh những câu chuyện về sự khắc nghiệt trong nhà tù, chị Hà cũng ấn tượng với những cách mà các chiến sĩ, tù nhân khi đó tận dụng những thứ có sẵn trong thiên nhiên để vượt qua hoàn cảnh. Chẳng hạn, cây bàng trong khuôn viên được sử dụng làm nguyên liệu hỗ trợ chữa bệnh. Những câu chuyện ấy khiến các con của chị cảm nhận rõ hơn về cuộc sống của thế hệ đi trước và giá trị của hòa bình hiện tại.

Bé Nguyễn Ngọc Hà An, con chị Hà, chia sẻ: "Con cảm thấy rất xúc động và cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì các chiến sĩ đã rất cố gắng và nỗ lực để cho con được có ngày hôm nay ạ."

Theo thông báo trên fanpage Di tích Lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, thực hiện chủ trương của UBND TP Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, di tích sẽ mở cửa miễn phí tham quan trong ngày 2/9/2026 nhằm phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Quốc khánh. Chính sách miễn phí áp dụng đối với công dân Việt Nam.

Trong thời gian tham quan, du khách có thể tìm hiểu các không gian trưng bày chuyên đề như “Tâm son, chí thép” và “Vùng ký ức”, qua đó có thêm góc nhìn về lịch sử đấu tranh, những năm tháng bị giam cầm và sự hy sinh của các chiến sĩ cách mạng.

Di tích Lịch sử Nhà tù Hỏa Lò được người Pháp xây dựng năm 1896, từng là nơi giam giữ nhiều chiến sĩ yêu nước và nhà hoạt động cách mạng Việt Nam. Phần di tích còn lại hiện được bảo tồn, tôn tạo, lưu giữ nhiều kiến trúc, hiện vật, hình ảnh và tư liệu lịch sử.

Năm 1997, Di tích Lịch sử Nhà tù Hỏa Lò được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Ngày nay, nơi đây trở thành một trong những “địa chỉ đỏ” tiêu biểu tại Hà Nội, thu hút người dân và du khách đến tham quan, đồng thời là điểm giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ.

Trong những ngày cao điểm của kỳ nghỉ lễ, lượng khách tăng cao khiến một số khu vực trong di tích gần như kín người. Tuy nhiên, du khách vẫn chủ động xếp hàng, lần lượt di chuyển qua các không gian tham quan, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Hồ Gươm khoe sắc trong những ngày đầu tháng 9

Trong khi Hỏa Lò mang đến không khí trầm lắng và giàu dấu ấn lịch sử, Hồ Gươm lại mang một diện mạo tươi trẻ, rực rỡ hơn trong những ngày đầu tháng 9.

Từ sáng sớm, đông người dân và du khách đã tìm đến khu vực hồ để dạo bộ, ngắm cảnh và chụp ảnh. Ánh nắng trải trên mặt hồ, những hàng cây xanh cùng các thảm hoa được chăm chút ven hồ tạo nên nhiều góc check-in nổi bật.

Ánh nắng trải trên mặt hồ, những hàng cây xanh cùng các thảm hoa được chăm chút ven hồ tạo nên nhiều góc check-in nổi bật

Dù thời tiết cuối hè vẫn còn oi nóng, sức hút của Hồ Gươm dường như không giảm. Các gia đình, nhóm bạn trẻ và nhiều cặp đôi diện trang phục đẹp, kiên nhẫn chờ đến lượt tại những góc hoa được nhiều người lựa chọn để chụp ảnh.

Một số nhóm còn chuẩn bị khá kỹ với tripod, tấm hắt sáng và nhiều đạo cụ để có những bức ảnh lung linh nhất. Không ít bạn trẻ lựa chọn áo dài hoặc những bộ trang phục mang màu sắc nhẹ nhàng, phù hợp với không khí đầu thu và dịp Quốc khánh.

Với nhiều người, chuyến đi trong kỳ nghỉ không đơn thuần là nghỉ ngơi mà còn là dịp lưu giữ những hình ảnh đẹp về Hà Nội trong thời khắc chuyển mùa. Hồ Gươm vì thế vẫn giữ được sức hút đặc biệt, vừa nhộn nhịp nhưng không kém phần thư thái.

Nhiều điểm đến tổ chức hoạt động dịp Quốc khánh

Không chỉ Hỏa Lò hay Hồ Gươm, nhiều di tích, bảo tàng và không gian văn hóa tại Hà Nội cũng xây dựng chương trình riêng để phục vụ người dân, du khách trong kỳ nghỉ.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, du khách có thể tham gia các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật, tham quan các không gian trưng bày và trải nghiệm. Khu Nội tự cũng có các chương trình như “Kỳ đài”, trải nghiệm chạm khắc gỗ “Đưa nghề ra phố”, tour đêm “Tinh hoa đạo học và Sử đá lưu danh”, cùng các triển lãm về di sản.

Tại Nhà tù Hỏa Lò, bên cạnh các không gian trưng bày thường xuyên, dịp này có hoạt động giao lưu với nhân chứng lịch sử, các hoạt cảnh ban ngày và trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép”.

Bảo tàng Hà Nội tổ chức tọa đàm, trưng bày ảnh và các chương trình giáo dục trải nghiệm về nghề thủ công truyền thống. Trong khi đó, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chương trình “Vui Tết độc lập” từ ngày 29/8 đến 2/9, với nhiều hoạt động giới thiệu văn hóa, ẩm thực, nghề thủ công, dân ca, dân vũ và trò chơi dân gian của các dân tộc.

Đáng chú ý, tối 2/9, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 trận địa, gồm khu vực trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới, trước Bưu điện Hà Nội, Đảo Dừa - Công viên Thống nhất, Đường đua F1 - Khu Liên hợp thể thao Quốc gia và Vườn hoa Lạc Long Quân. Thời gian bắn từ 21h đến 21h15.

Trong những ngày cả nước hướng về Quốc khánh, hình ảnh người trẻ xuất hiện tại các di tích lịch sử, không gian văn hóa hay những địa điểm quen thuộc của Hà Nội cho thấy cách thế hệ trẻ tìm đến lịch sử và di sản đang ngày càng đa dạng. Có người chọn một chuyến tham quan Hỏa Lò, có người diện áo dài chụp ảnh bên Lăng Bác, cũng có người đơn giản dành một buổi sáng dạo quanh Hồ Gươm. Những trải nghiệm ấy cùng tạo nên một Hà Nội vừa trang nghiêm, vừa trẻ trung trong kỳ nghỉ đặc biệt này.