Các em nhỏ siêu đáng yêu cùng gia đình dạo chơi dưới cái nắng rực rỡ trong ngày Tết Độc lập bên Lăng Bác

Sáng ngày 2/9, khu vực Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đông vui hơn thường lệ. Từ sớm, nhiều gia đình đã đưa con nhỏ tới đây để hòa mình vào không khí của ngày Quốc khánh.

Trên tay các em là những lá cờ đỏ sao vàng; trên áo, trên mũ cũng thấp thoáng sắc đỏ rực rỡ. Giữa cái nắng khá gay gắt của Hà Nội, sự háo hức vẫn hiện rõ trên từng khuôn mặt.

Dọc những vỉa hè rợp bóng cây, có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh các ông bố bế con, các bà mẹ dắt theo hai, ba em nhỏ. Có bé mặc chiếc áo đỏ in ngôi sao vàng nổi bật, có bé cầm lá cờ nhỏ chạy lon ton bên người thân. Nhiều em còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của ngày Quốc khánh, nhưng vẫn vui vẻ vẫy cờ và chăm chú nhìn dòng người qua lại.

Thời tiết ngày 2/9 khá nóng. Người lớn mang theo ô, mũ, nước uống và cả xe đẩy để chăm sóc các em. Sau một quãng đường đi bộ, nhiều gia đình chọn ngồi nghỉ dưới hàng cây hoặc bên những bức tường cũ quanh khu vực Ba Đình. Người lấy nước cho con, người chỉnh lại mũ, lau mồ hôi hay chia nhau một chút đồ ăn nhẹ. Những khoảnh khắc rất bình thường ấy lại khiến không khí ngày lễ trở nên gần gũi và ấm áp hơn.

Ở một góc vỉa hè, một người mẹ ngồi cạnh con gái nhỏ đang cầm điện thoại, bên cạnh là lá cờ đỏ sao vàng. Cách đó không xa, vài em bé tò mò ôm lấy cột biển báo trong lúc chờ người thân. Có em nắm tay anh chị, có em được bố mẹ bế trên tay, đôi mắt vẫn hướng về phía quảng trường. Những chiếc ô đủ màu, những bộ quần áo đỏ trắng và các lá cờ nhỏ cùng xuất hiện giữa nền xanh của hàng cây, tạo nên một bức tranh ngày hội sinh động.

Đưa trẻ nhỏ tới Lăng Bác trong ngày 2/9 chắc chắn không phải một hành trình hoàn toàn dễ dàng. Cha mẹ phải chuẩn bị nhiều đồ đạc, liên tục để mắt tới con giữa dòng người đông đúc và tìm chỗ nghỉ khi các bé mệt. Nắng nóng khiến cả người lớn lẫn trẻ nhỏ nhanh xuống sức. Thế nhưng, dường như những bất tiện ấy không làm giảm đi sự hào hứng của các gia đình.

Với nhiều bố mẹ, đây không chỉ là một chuyến đi chơi trong ngày nghỉ lễ. Việc đưa con đến Lăng Bác, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay giữa Quảng trường Ba Đình và cảm nhận không khí Tết Độc lập là một cách để trẻ làm quen với lịch sử từ những điều gần gũi nhất. Các em có thể chưa nhớ được những câu chuyện dài, nhưng sẽ nhớ sắc đỏ của những lá cờ, nhớ bàn tay bố mẹ nắm chặt giữa đám đông và nhớ một ngày Hà Nội tràn ngập niềm vui.

Ngày Quốc khánh vì thế không chỉ hiện diện trong những nghi thức trang trọng. Ngày lễ còn nằm trong tiếng cười của trẻ nhỏ, trong giọt mồ hôi trên gương mặt người mẹ, trong dáng người bố kiên nhẫn bế con và trong những gia đình vẫn háo hức tìm đến Lăng Bác dù trời nắng gắt.

Giữa mùa thu Hà Nội, những hình ảnh ấy đã tạo nên một ngày 2/9 rất đời thường nhưng cũng đầy ý nghĩa. Tình yêu đất nước đôi khi bắt đầu giản dị như thế: từ một lá cờ nhỏ trong tay con và một chuyến đi cùng gia đình giữa không khí rộn ràng của Tết Độc lập.