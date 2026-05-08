UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố (vỉa hè) tại Nghị quyết số 06/2020 về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn. Nội dung này dự kiến được xem xét tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội khai mạc ngày 12-5.



Hà Nội muốn thu phí tối đa tới 400.000 đồng/m2 vỉa hè. Ảnh minh hoạ

Tính đến ngày 16-9-2025, trên địa bàn TP Hà Nội đã cấp phép cho 48 đơn vị tại 236 vị trí với tổng diện tích 43.858 m2 để trông giữ phương tiện tạm thời. Tính đến thời điểm trước khi thực hiện chính quyền 2 cấp, UBND cấp huyện đã cấp phép tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè để trông giữ phương tiện trên các tuyến đường được giao quản lý tại 352 vị trí với tổng diện tích 43.650 m2.

Về số liệu thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được thu, nộp giai đoạn 2022-2025, theo Hà Nội, năm 2022 dự toán giao là 44,264 tỉ đồng, kết quả thu đạt 42,200 tỉ đồng, thấp hơn dự toán.

Theo tờ trình, UBND TP Hà Nội đề xuất tăng từ 1,5 đến 2,4 lần mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ ô tô và xe máy tại nhiều tuyến phố.

Với các đường, phố trong và trên Vành đai 1 như khu vực đô thị lõi (các tuyến phố cần hạn chế) gồm: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ, Hà Nội đề xuất tăng từ 240.000 đồng lên 400.000 đồng/m2/tháng (tăng 1,67 lần) với ô tô và từ 135.000 đồng/m2/tháng lên 220.000 đồng/m2/tháng (tăng 1,63) với xe máy.

Các đường, phố còn lại nằm trong và Vành đai 1 (trừ khu vực đô thị lõi), Hà Nội đề xuất tăng từ 150.000 đồng/m2/tháng lên 360.000 đồng/m2/tháng (tăng 2,4 lần) với ô tô và từ 90.000 đồng/m2/tháng lên 180.000 đồng/m2/tháng với xe máy (tăng 2 lần).

Khu vực từ vành đai 1 đến vành đai 2: Mức phí dự kiến tăng gấp đôi, từ 80.000 đồng lên 160.000 đồng/m2/tháng.

Khu vực từ vành đai 2 đến vành đai 3: Tương tự, mức thu cũng tăng 100%, từ 60.000 đồng lên 120.000 đồng/m2/tháng.

Không chỉ ô tô, xe máy và xe đạp cũng nằm trong lộ trình điều chỉnh tăng phí sử dụng lòng đường, hè phố. Tại khu vực lõi đô thị, mức thu đối với xe máy, xe đạp được đề xuất tăng từ 135.000 đồng lên 220.000 đồng/m2/tháng.

Các khu vực còn lại, dự thảo đề xuất mức tăng phổ biến là gấp đôi (tăng 100%) so với quy định hiện hành.

Theo Hà Nội, việc điều chỉnh mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố (vỉa hè) vừa góp phần hạn chế lượng xe lưu thông trong nội đô nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các khu vực có mật độ phương tiện cao vào giờ cao điểm.

Cùng với đó, việc điều chỉnh mức phí cũng góp phần điều tiết lưu lượng giao thông nội đô, hạn chế ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời hạn chế dần thói quen sử dụng phương tiện cá nhân, khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông công cộng nhằm nâng cao hiệu suất các phương tiện công cộng...