Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10﻿, mây đối lưu từ phía tây Hà Nội di chuyển vào và gây mưa cho khu vực trung tâm thành phố Hà Nội vào sáng 30/9.