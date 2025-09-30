Do ảnh hưởng của bão số 10 đã gây mưa kéo dài, khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập, giao thông ùn tắc.

Theo Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ lúc 5h50 sáng 30-9, khu vực thành phố Hà Nội đang có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Dự báo trong 1-4 giờ tới, thành phố Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 30-50mm, có nơi cao hơn.

Đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,1-0,3m, có nơi ngập sâu hơn, thời gian ngập khoảng 20-30 phút, có nơi ngập lâu hơn. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiều tuyến phố ùn tắc kéo dài do trận mưa lớn trút xuống đúng giờ cao điểm buổi sáng

Do ảnh hưởng của bão số 10, sáng 30/9, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, nhiều tuyến đường ngập nước.

Nhiều tuyến phố ngập sâu, việc di chuyển và đi lại gặp nhiều khó khăn

Khu vực trước SVĐ Mỹ Đình nước bắt đầu dâng cao

Theo bản tin lúc 5h40 sáng 30-9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và radar thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực các xã, phường Thiên Lộc, Thượng Cát, Yên Lãng, Cổ Đô, Phúc Thọ, Hát Môn, Liên Minh, Sơn Đồng, An Khánh, Kiều Phú, Thạch Thất, Hạ Bằng, Chương Mỹ, Phú Nghĩa, Trần Phú, Phúc Sơn, Hồng Sơn... của thành phố Hà Nội

Hiện ổ mây dông này đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành.

Trong khoảng từ 30 phút đến 3 giờ tới, vùng mây này gây mưa cho các phường/xã khu vực, sau đó sẽ lan sang các phường, xã khác thuộc nội thành Hà Nội.