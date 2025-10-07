Theo số liệu của hệ thống đo mưa tự động của Hà Nội, trong gần một ngày qua (tính từ 7h ngày 6/10 đến 5h30 sáng 7/10), cao điểm là rạng sáng nay, nhiều điểm đo ở Hà Nội mưa phổ biến từ 80-100mm, một số nơi trên 100mm như Ô Chợ Dừa (176mm), xã Vĩnh Thanh (huyện Đông Anh cũ) 148mm, Yên Sở (Hoàng Mai cũ) 138mm.

Hệ thống đo mưa theo thời gian thực Vrain với hệ thống trạm đo mưa ở khu vực ngoại thành Hà Nội cũng ghi nhận lượng mưa từ 120-130mm ở Sóc Sơn cũ và Đông Anh cũ.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong sáng nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi mưa rất to trên 100mm, từ chiều tối và đêm mưa giảm nhanh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng tại các tuyến phố trũng, thấp trong nội thành.

Hà Nội tiếp tục đối diện với nguy cơ ngập sâu trong hôm nay (7/10). Ảnh minh hoạ: Đức Nguyễn.

Cùng với Hà Nội, đêm qua và sáng nay, mưa lớn đã bao trùm nhiều tỉnh miền Bắc và Thanh Hoá do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11. Nhiều nơi xuất hiện mưa trên 180mm chỉ từ 19h tối qua đến 3h sáng nay như trạm Hoá Thượng (Thái Nguyên) 284.4mm, trạm Xuân Hương (Bắc Ninh) 186.6mm, trạm Mường Lát (Thanh Hoá) 207.2mm.

Dự báo trong ngày và đêm 7/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 7/10, khu vực Nghệ An- Hà Tĩnh có mưa rào và dông, cục bộ xuất hiện mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở các khu vực trũng thấp, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, nhất là tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh (khu vực Bắc Giang cũ).