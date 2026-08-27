Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ khoảng 16h ngày 27/8, khu vực nội thành Hà Nội xuất hiện mây đen, trời tối sầm. Sau đó, trời đổ mưa lớn. Mưa dông đúng giờ tan tầm khiến người đi đường vội vã tìm chỗ trú, nhiều xe phải giảm tốc độ, bật đèn khi di chuyển.

Tại một số tuyến đường, mưa lớn kèm gió khiến việc đi lại gặp khó khăn. Người dân phải mặc áo mưa, che chắn đồ đạc hoặc dừng xe dưới mái hiên, gầm cầu để tránh mưa. Lượng xe cũng tăng cao vào thời điểm cuối giờ làm việc, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc tại các tuyến phố.

Hà Nội mưa lớn chiều 27/8. (Ảnh: Minh Đức)

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy, mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các phường, xã ở Hà Nội gồm Ba Vì, Yên Xuân, Phú Cát, Quảng Bị, Chương Mỹ, Bình Minh, Dân Hoà, Phượng Dực, Thượng Phúc, Phú Xuyên, Đại Xuyên. Vùng mây dông xu hướng mở rộng thêm.

Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường, xã nói trên, sau đó khả năng ảnh hưởng đến các phường, xã lân cận Đoài Phương, Hoà Lạc, Kiều Phú, Yên Nghĩa, Phú Lương, Đại Thanh, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương… và các khu vực khác thuộc Hà Nội. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiều tài xế dừng xe dưới gầm cầu vượt để tránh cơn mưa lớn giờ tan tầm. (Ảnh: Minh Đức)

Không chỉ Hà Nội, chiều tối và đêm 27/8, khu vực Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, trong đó, vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên và Thanh Hoá khi tỉnh này cũng hứng mưa. Cụ thể:

Sơn La: Chiềng Khoong, Lóng Sập, phường Vân Sơn, Song Khủa, Tô Múa, Vân Hồ, Xím Vàng, Xuân Nha.

Phú Thọ: Bao La, Cao Sơn, Đà Bắc, Dũng Tiến, Hương Cần, Khả Cửu, Kim Bôi, Liên Sơn, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Bi, Mường Hoa, Nật Sơn, phường Kỳ Sơn, phường Tân Hòa, phường Thống Nhất, Pà Cò, Tân Lạc, Tân Mai, Tân Pheo, Thịnh Minh, Thung Nai, Tiền Phong, Toàn Thắng, Tu Vũ, Vân Sơn, Yên Sơn.

Thái Nguyên: An Khánh, Bạch Thông, Đại Phúc, Đại Từ, Đồng Hỷ, Đức Lương, Hợp Thành, La Bằng, La Hiên, Nam Hòa, phường Bá Xuyên, phường Bách Quang, phường Gia Sàng, phường Linh Sơn, phường Phan Đình Phùng, phường Quan Triều, phường Quyết Thắng, phường Tích Lương, Phú Lạc, Phú Lương, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Quang Sơn, Tân Cương, Tân Khánh, Tân Thành, Thần Sa, Trại Cau, Tràng Xá, Văn Hán, Võ Nhai, Vô Tranh.

Thanh Hoá: Bá Thước, Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Linh Sơn, Minh Sơn, Như Thanh, Như Xuân, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Quý Lộc, Tây Đô, Thạch Bình, Thiết Ống, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thọ Lập, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Xuân Hòa, Xuân Lập, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Ninh, Yên Phú, Yên Thắng, Yên Trường.