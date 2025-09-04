Vào hôm 2/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có mặt tại Bắc Kinh để dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít sau hành trình gần 20 giờ trên chuyến tàu bọc thép màu xanh lá cây đặc trưng của mình.

Ông Kim Jong Un được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị chào đón tại Bắc Kinh (Nguồn: Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên/KNS/AFP/Getty Images)

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ví đoàn tàu bọc thép của ông Kim Jong Un như một “pháo đài di động” với vận tốc 60km/h. Đây là phương tiện di chuyển quen thuộc được các thế hệ lãnh đạo Triều Tiên sử dụng trong nhiều thập kỷ qua. Từ khi lên nắm quyền vào cuối năm 2011, ông Kim Jong Un đã dùng tàu hỏa trong nhiều chuyến công du, bao gồm chuyến đi Nga và đặc biệt là hành trình kéo dài 3 ngày đến Hà Nội dự Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên vào năm 2019.

Vậy vì sao nhà lãnh đạo Triều Tiên chọn tàu thay vì máy bay?

Các lãnh đạo Triều Tiên có truyền thống sử dụng tàu hỏa bọc thép trong các chuyến công du. Cha của ông Kim Jong Un, cố lãnh đạo Kim Jong-il, luôn lựa chọn tàu hỏa, kể cả trong chuyến đi kéo dài 3 tuần tới Moscow năm 2001 với tổng quãng đường khứ hồi hơn 19.000km. Ông Kim Jong-il từng giải thích với nhà ngoại giao Nga Georgy Toloraya rằng: "Nếu đi bằng máy bay, bạn sẽ không nhìn thấy bất cứ thứ gì của đất nước ngoài các sân bay và thủ đô, trong khi đi bằng tàu hỏa cho bạn cơ hội ngắm nhìn cả những vùng ngoại ô, dừng lại và đặt chân xuống đất, tận mắt chứng kiến thực tế, gặp gỡ và trò chuyện với người dân địa phương.”

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bước xuống tàu trong chuyến thăm khu vực bị lũ lụt ở tỉnh Bắc Pyongan, Triều Tiên (Nguồn: Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên)

Ngoài ra theo Reuters, so với đội máy bay cũ của Triều Tiên, tàu bọc thép được đánh giá an toàn và tiện nghi hơn cho đoàn tùy tùng đông người với chỗ ăn nghỉ, không gian họp bàn và hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt.

Bên trong đoàn tàu bọc thép

Theo chuyên gia Ahn Byung-min (Hàn Quốc), mỗi đoàn tàu thường có từ 10 đến 15 toa, trong đó có những toa dành riêng cho nhà lãnh đạo Triều Tiên với phòng ngủ và phòng làm việc được bọc thép chống đạn. Các toa khác chở nhân viên an ninh, y tế và hậu cần. Tàu được trang bị ghế sofa, điện thoại vệ tinh, máy tính, ti vi và thậm chí là cả vũ khí hạng nặng. Trên tàu cũng chở theo những chiếc sedan chống đạn của ông Kim Jong Un.

Trong bức ảnh do Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên công bố ngày 2/9, ông Kim Jong Un cùng các quan chức cấp cao xuất hiện trong một văn phòng ốp gỗ bên trong đoàn tàu, phía sau là huy hiệu vàng lớn, bên cạnh treo quốc kỳ Triều Tiên. Trên bàn làm việc của nhà lãnh đạo đặt một chiếc máy tính xách tay dát vàng cùng điện thoại, trong khi cửa sổ được trang trí bằng rèm màu xanh và vàng.

Ông Kim Jong Un làm việc với các lãnh đạo Triều Tiên trên tàu (Nguồn: Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên)

Nhiều nguồn tin cho rằng các đoàn tàu của lãnh đạo Triều Tiên luôn được dự trữ đầy đủ nhu yếu phẩm để phục vụ nhu cầu của họ.

Konstantin Pulikovsky, một quan chức Nga từng tháp tùng cố lãnh đạo Kim Jong-il trong chuyến công du Nga, cho biết ông có thể gọi bất kỳ món ăn nào từ ẩm thực Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản cho đến Pháp ở trên tàu. Ông Kim Jong-il từng yêu cầu tôm hùm sống và nhiều đặc sản tươi ngon được đưa lên khi tàu đi qua vùng Siberia. Trong hồi ký về chuyến đi “Orient Express”, Pulikovsky kể lại rằng rượu vang Bordeaux và Burgundy thậm chí được vận chuyển bằng đường hàng không trực tiếp từ Paris.

Theo nhà ngoại giao Nga Georgy Toloraya, trong một chuyến đi tới Nga, ông Kim Jong-il còn mang theo các ca sĩ và diễn viên để biểu diễn cho ông cùng khách mời bằng cả tiếng Triều Tiên lẫn tiếng Nga.

Đoàn tàu vượt biên như thế nào?

Trong những chuyến công du của nhà lãnh đạo Triều Tiên đến Nga, bao gồm cả cuộc gặp thượng đỉnh năm 2023 với Tổng thống Vladimir Putin, các cụm bánh xe của tàu đã phải được cấu hình lại tại một ga biên giới vì hai nước sử dụng khổ đường ray khác nhau. Trong khi đó, khi qua biên giới Trung Quốc, đoàn tàu sẽ được kéo bằng đầu máy Trung Quốc để bảo đảm an toàn vận hành.

Đoàn tàu được cho là chở nhà lãnh đạo Triều Tiên đi qua Bắc Kinh (Nguồn: Reuters)

Trong những chuyến công du trước đây tới Bắc Kinh gặp chủ tịch Tập Cận Bình, đoàn tàu bọc thép màu xanh lá cây của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thường được kéo bằng đầu máy DF11Z cũng màu xanh lá cây được sản xuất tại Trung Quốc, thuộc Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc. Theo hình ảnh truyền thông, các đầu máy này có ít nhất ba số sê-ri khác nhau, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mỗi chuyến đi.

