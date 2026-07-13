Chiều 13/7, trên tuyến đường Phạm Hùng thuộc phường Từ Liêm, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội phối hợp với đơn vị thi công kiểm tra, hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trước khi đưa hệ thống màn hình Led thông báo giao thông vào vận hành.

Lực lượng chức năng lắp đặt, vận hành thử nghiệm hệ thống màn hình Led trên một số tuyến phố trọng điểm của Hà Nội.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, 36 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều nút giao thông trọng điểm như: Quốc lộ 3 - Quốc lộ 18, Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt, Quang Trung - Lê Trọng Tấn, Đàm Quang Trung - Cổ Linh, cầu vượt Mai Dịch cùng nhiều vị trí có lưu lượng phương tiện lớn.

Điểm nổi bật của hệ thống là toàn bộ các màn hình sẽ được kết nối trực tiếp với Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội, cho phép cập nhật liên tục tình hình giao thông của Thủ đô theo thời gian thực.

Màn hình Led sẽ cập nhật tình hình giao thông, ngập úng của Thủ đô theo thời gian thực, giúp người dân chủ động điều hướng giao thông phù hợp.

Trong các khung giờ cao điểm, màn hình sẽ hiển thị thông tin về tình trạng ùn tắc, ngập úng tại các nút giao phía trước, đồng thời gợi ý lộ trình thay thế để người tham gia giao thông chủ động lựa chọn hướng đi phù hợp, góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường đông phương tiện.

Ngoài thời gian cao điểm, hệ thống sẽ chuyển sang hiển thị các nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông, phổ biến quy định pháp luật và mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

Theo thiết kế, mỗi màn hình Led có kích thước 4x2m, được lắp đặt trên giá long môn ở độ cao phù hợp để người điều khiển phương tiện dễ dàng quan sát từ khoảng cách xa mà không ảnh hưởng đến tầm nhìn khi lưu thông.

Việc đưa vào vận hành hệ thống màn hình Led là bước tiếp theo trong lộ trình xây dựng hệ thống giao thông thông minh của Hà Nội.

Mỗi màn hình Led có kích thước 4x2m, người điều khiển có thể dễ dàng quan sát từ khoảng cách xa mà không ảnh hưởng đến tầm nhìn khi lưu thông.

Trước đó, Công an TP Hà Nội cũng đã đưa vào khai thác 2.460 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), 57 máy chủ và 100 tủ điều khiển giao thông thông minh tại 238 nút giao trọng điểm trên địa bàn.

Hệ thống mới không chỉ hỗ trợ điều hành giao thông theo mô hình “làn sóng xanh”, điều khiển tín hiệu đèn thích ứng và dự báo ùn tắc, mà còn mở rộng khả năng giám sát sang nhiều lĩnh vực khác như trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phát hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm nhập khu vực cấm, sử dụng vũ khí, phát hiện cháy, khói và các trường hợp đổ rác không đúng quy định.

Theo Công an TP Hà Nội, việc ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý giao thông, giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người dân và từng bước xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn Thủ đô.