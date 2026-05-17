Công an làm việc với những người liên quan.

Tối 16/5, Công an TP Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ việc có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự xảy ra tại khu vực trước tòa nhà số 169 phố Hoàng Cầu, cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, như báo Tiền Phong đã đưa tin, ngày 15/5, trên mạng xã hội đăng tải video ghi lại cảnh hai nhóm nam nữ xảy ra xô xát tại khu vực vỉa hè trước tòa nhà 169 phố Hoàng Cầu, vào khoảng 23h ngày 14/5.

Theo cơ quan Công an, bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình di chuyển bằng thang máy của tòa nhà.

Công an phường Đống Đa đã triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc gồm: N.H.M (SN 1982, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội); P.V.D (SN 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội); N.T. T (SN 1984, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội); N.T. T (SN 1989, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội); V.H.L và N.G.H ( cùng SN 2001, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội).

Đoạn clip ghi lại sự việc.

Theo Công an TP Hà Nội, việc khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh trong các tình huống phát sinh mâu thuẫn. Tuyệt đối không tụ tập, sử dụng bạo lực gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng.