Theo số liệu của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, lượng mưa lớn nhất tính đến 6h30 ngày 25-7 ghi nhận tại xã Vĩnh Thanh đạt 127,4mm, tiếp đến là phường Hai Bà Trưng 115,4mm. Các khu vực có lượng mưa lớn gồm: xã Vĩnh Thanh 127,4mm; phường Hai Bà Trưng 115,4mm; phường Phú Thượng và xã Phú Xuyên cùng đạt 98,5mm; phường Văn Miếu 97,9mm; phường Tây Hồ 97mm; phường Hoàn Kiếm 85mm; phường Xuân Đỉnh 83mm...

Ngay khi có mưa, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước triển khai lực lượng, phương tiện ứng trực tại các vị trí trọng yếu; tua vớt rác, vệ sinh ga thu, khơi thông dòng chảy, vận hành cửa phai, các trạm bơm đầu mối và trạm bơm cục bộ để hạ mực nước trên hệ thống. Toàn hệ thống đã vận hành các trạm bơm Yên Sở, Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 3 và Đồng Tép; đồng thời mở đập Cầu Quang từ 5h để tăng khả năng tiêu thoát nước.

Trong thời gian mưa, trên địa bàn thành phố xuất hiện một số điểm ngập cục bộ mặt đường với chiều sâu khoảng 10-15cm tại các khu vực như Nguyễn Gia Bồng, ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương; phố Phú Xá, phố Vĩnh Hưng, phố Đinh Tiên Hoàng (khu vực đài phun nước), đường Võ Chí Công, Phùng Hưng, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, ngõ 165 Thái Hà, Nguyễn Đình Tứ, Lệ Mật...

Sau khi mưa kết thúc khoảng 15-30 phút, từ 6h30 đến 7h, hầu hết các điểm ngập đã rút hết nước. Riêng khu vực đường Võ Chí Công trước tòa nhà UDIC ngập cục bộ khoảng 30cm, đến khoảng 7h45 nước rút hoàn toàn, giao thông trở lại bình thường.

Đến 8h ngày, trên địa bàn thành phố không còn mưa, không còn các điểm ngập, Trung tâm tiếp tục yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước bố trí lực lượng bám sát hiện trường vệ sinh và khơi thông dòng chảy; duy trì vận hành các trạm bơm đầu mối, trạm bơm hồ hạ mực nước trên hệ thống để chủ động ứng phó với các đợt mưa tiếp theo.

Theo đánh giá của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, mặc dù lượng mưa lớn tập trung trong khoảng 40 phút gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường nội đô, song các dự án chống úng ngập đã bước đầu phát huy hiệu quả. Nhiều khu vực như đại lộ Thăng Long, Đông Thắng - Kẻ Vẽ, Resco, Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây không phát sinh điểm ngập hoặc nước rút nhanh sau 10-20 phút. Hai bể chứa ngầm tại chợ Hàng Da và Bắc Đuống cũng góp phần nâng cao khả năng tiêu thoát nước sau mưa.

Đối với điểm ngập tại đường Võ Chí Công - trước tòa nhà UDIC, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết nguyên nhân là do khu vực có địa hình trũng cục bộ, lượng mưa gần 100mm trong thời gian ngắn vượt khả năng thu gom tức thời của hệ thống, trong khi việc vận hành Trạm bơm Phú Thượng và hồ điều hòa trong khu đô thị Ciputra chưa kịp thời.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã khẩn trương vận hành các máy bơm, sử dụng bao tải cát, bạt để hạn chế nước tràn và đến gần 7h, nước đã rút hết sau 40 phút, giao thông trở lại bình thường.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội tiếp tục yêu cầu các đơn vị rà soát quy trình vận hành các trạm bơm, cửa phai, cửa xả hồ điều hòa; đồng thời làm việc với Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long để thống nhất phương án vận hành Trạm bơm Phú Thượng và hồ điều hòa trong khu đô thị Ciputra, bảo đảm tiêu thoát nước kịp thời, chủ động ứng phó với các đợt mưa lớn tiếp theo.