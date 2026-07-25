Sáng sớm nay 25/7, Hà Nội và một số tỉnh lân cận xảy ra mưa rào và dông đi kèm sấm sét. Đặc biệt tại Hà Nội, sấm sét liên tục dội xuống.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết nguyên nhân là do rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao đang hoạt động trên khu vực Bắc Bộ. Trong sáng nay, mây dông phát triển mạnh, gây mưa dông và sấm sét liên tục.

Chuyên gia khuyến cáo, khi xảy ra mưa dông, người dân nên hạn chế ra ngoài nếu xuất hiện mây đen, gió mạnh và sấm chớp; chủ động chằng chống nhà cửa, biển quảng cáo, đặc biệt tại khu vực trống trải hoặc nhà cao tầng. Người tham gia giao thông cần dừng xe ở nơi an toàn khi mưa dông xảy ra, tránh đi qua các tuyến đường ngập sâu hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay 25/7, Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ mưa to trên 50mm.

Chiều và đêm 25/7, dải đất từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và khu vực cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi mưa to trên 50mm. Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên khi mưa tiếp tục trút xuống các địa phương này.

Lai Châu: Bum Tở, Hua Bum, Mù Cả, Mường Mô, Mường Than, Nậm Hàng, Pa Ủ, Tà Tổng, Thu Lũm.

Điện Biên: Búng Lao, Chà Tở, Chiềng Sinh, Mường Toong, Mường Tùng, Nậm Kè, Nậm Nèn, phường Mường Lay, Pa Ham, Pú Nhung, Quảng Lâm, Sín Thầu.

Sơn La: Chiềng La, Mường Bú, Mường Cơi, Mường Giôn, Mường Khiêng, phường Chiềng An, phường Chiềng Cơi, phường Tô Hiệu, Suối Tọ, Tân Yên.

Phú Thọ: Hạ Hòa, Hiền Lương, phường Phong Châu, Sơn Lương, An Bình, An Nghĩa, Bằng Luân, Bình Phú, Cẩm Khê, Cao Dương, Chí Đám, Đại Đồng, Dân Chủ, Đan Thượng, Dũng Tiến, Hải Lựu, Hoàng Cương, Hợp Kim, Hợp Lý, Hy Cương, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lâm Thao, Lập Thạch, Mai Hạ, Nhân Nghĩa, phường Kỳ Sơn, phường Nông Trang, phường Thanh Miếu, phường Vân Phú, phường Việt Trì, Phù Ninh, Quảng Yên, Sơn Đông, Sông Lô, Tam Sơn, Tây Cốc, Thanh Ba, Thịnh Minh, Thổ Tang, Tiên Lương, Vân Bán, Văn Lang, Vĩnh Chân, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành, Xuân Lũng, Xuân Viên, Yên Kỳ, Yên Lãng, Yên Phú, Yên Thủy, Yên Trị.

Lào Cai: Cảm Nhân, Thác Bà, Yên Bình; Bắc Hà, Bảo Ái, Bảo Hà, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Bảo Yên, Cao Sơn, Cát Thịnh, Chấn Thịnh, Chế Tạo, Chiềng Ken, Dương Quỳ, Hạnh Phúc, Hưng Khánh, Khánh Yên, Lâm Giang, Lùng Phình, Lương Thịnh, Mậu A, Minh Lương, Mỏ Vàng, Mù Cang Chải, Mường Hum, Nậm Chày, Nậm Có, Nậm Xé, Nghĩa Tâm, phường Âu Lâu, phường Nam Cường, phường Văn Phú, phường Yên Bái, Phình Hồ, Phong Hải, Púng Luông, Quy Mông, Si Ma Cai, Sín Chéng, Tà Xi Láng, Tằng Loỏng, Thượng Bằng La, Thượng Hà, Trấn Yên, Văn Bàn, Văn Chấn, Việt Hồng, Võ Lao, Xuân Ái, Yên Thành.

Tuyên Quang: Minh Quang, Tân An, Hàm Yên, Lâm Bình, Thông Nguyên, Thượng Lâm, Bắc Mê, Bắc Quang, Bình An, Côn Lôn, Du Già, Đường Hồng, Đường Thượng, Hồ Thầu, Hồng Sơn, Hồng Thái, Hùng Đức, Linh Hồ, Lực Hành, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Ngọc, Nấm Dẩn, Ngọc Đường, phường Mỹ Lâm, Pà Vầy Sủ, Phú Lương, Sơn Dương, Sủng Máng, Tân Mỹ, Tân Quang, Thái Hòa, Thái Sơn, Thượng Nông, Tiên Nguyên, Tri Phú, Trung Hà, Trường Sinh, Tùng Bá, Xuân Vân, Yên Hoa, Yên Minh, Yên Sơn.

Thái Nguyên: An Khánh, Bằng Thành, Đại Phúc, Phú Lương, Quân Chu, Thanh Thịnh, Vô Tranh, Cao Minh, Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Đức Lương, La Bằng, Nam Hòa, Phú Lạc, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Phượng Tiến, Quang Sơn, Trại Cau, Tràng Xá, Trung Hội, Văn Hán, Vạn Phú, Yên Trạch.