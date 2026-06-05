Sáng 5/6, mạng xã hội xôn xao thông tin xảy ra một vụ đuối nước tại khu vực hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội).

Theo nguồn tin trên báo Dân trí, đại diện UBND phường Hoàng Liệt cho hay, khoảng 7 giờ ngày 5/6, đã xảy ra vụ việc một nam sinh đuối nước tại hồ Linh Đàm.

Hiện trường nơi nam sinh gặp nạn tử vong. (Ảnh: MXH)

Nhận tin báo, chính quyền đã phối hợp với các đơn vị chức năng cử cán bộ tới hiện trường, tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Thi thể nạn nhân sau đó đã được tìm thấy vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày. Qua xác định ban đầu, nạn nhân là nam giới, hiện đang là học sinh lớp 11.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước thương tâm nói trên.