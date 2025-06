Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 ghi hình vi phạm, dừng phương tiện xử lý.

Ghi nhận tại khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi vào lúc 6h30 cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, ghi hình các trường hợp vi phạm như: điều khiển xe máy đi lên vỉa hè, đi ngược chiều , vượt đèn đỏ... và lập biên bản xử lý.

Khi bị tổ công tác dừng kiểm tra, anh C. (quê Nam Định) tài xế xe ôm công nghệ cho biết, bản thân đang chở khách từ khu vực Linh Đàm đi Cầu Giấy. "Do đường đông, khách giục sắp muộn giờ làm và bảo đi lên vỉa hè cho nhanh nên tôi đi lên" - C. nói và cho biết chưa nắm rõ mức phạt về hành vi đi lên vỉa hè.

Còn anh H. - một trường hợp vi phạm khác cho biết bản thân đang đi làm và thấy tắc đường quá nên 'leo' lên vỉa hè đi cho kịp giờ.

Biện minh cho hành vi vi phạm của bản thân là đường đông nên sợ muộn giờ làm. "Em nhận thức hành vi của mình là sai và sẽ rút kinh nghiệm" - H.A , một trường hợp khác cho biết.

Chỉ trong khoảng 1 giờ làm nhiệm vụ, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 đã phát hiện, lập biên bản 15 trường hợp trực tiếp, gửi thông báo "phạt nguội" 3 trường hợp.

Đối với các trường hợp xe máy đi lên vỉa hè bị phạt từ 4-6 triệu đồng.

Một số trường hợp không có giấy tờ liên quan bị tạm giữ phương tiện.

Trung tá Nguyễn Việt Anh - Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết, trong sáng nay, tổ công tác tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông như: đi lên vỉa hè , đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu... tạo sự răn đe, cũng như nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

Cùng thời điểm sáng nay, Đội CSGT đường bộ số 6 phát hiện xử lý trực tiếp 15 trường hợp đi lên vỉa hè, gửi thông báo "phạt nguội" 10 trường hợp; Đội CSGT đường bộ số 1 xử lý 8 trường hợp đi chiều; Đội CSGT đường bộ số 3 xử lý trực tiếp 15 trường hợp, gửi thông báo "phạt nguội" 10 trường hợp...

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, từ 15/5 đến nay, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý 8.542 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, tạm giữ 2.182 phương tiện, tước 535 GPLX, trừ điểm 1.289 GPLX. Trong đó vượt đèn đỏ 250 trường hợp, đi ngược chiều 217 trường hợp, chở hàng hoá cồng kềnh 69 trường hợp.

Từ ngày 26/5, Phòng CSGT triển khai kế hoạch tăng cường xử lý vi phạm qua thiết bị nghiệp vụ, đến nay đã phát hiện, xử lý 204 trường hợp vi phạm.