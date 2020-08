Hà Nội: Gần 30 trường hợp bị xử phạt vì không đeo khẩu trang

Ghi nhận của PV Tiền Phong, từ ngày 7/8 – 9/8, lực lượng công an các quận huyện chủ yếu ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi đến các địa điểm công cộng.

Tại phường Phạm Đình Hổ, phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng), xe tuần tra của lực lượng công an phường đi từ sáng sớm yêu cầu các hàng quán chỉ bán hàng mang về, không để khách ngồi lại, đảm bảo giãn cách.

Ở địa bàn phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm), công an phường ngoài nhắc nhở còn phát khẩu trang miễn phí cho người dân trước cổng Bệnh viện Việt Đức. Đồng thời, lực lượng công an cũng tuyên truyền cho người dân để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, tránh bị xử phạt.

Từ ngày 9/8, Công an quận Hoàn Kiếm đã xử phạt 13 trường hợp cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ngày 10/8, Công an các phường Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Trống… tiếp tục xử lý thêm 14 trường hợp đã nhắc nhở nhưng không chấp hành đeo khẩu trang.

Điểm xử lý vi phạm của Công an phường Hàng Đào.

Trước đó, ngày 7/8, báo cáo Thường trực Chính phủ tại buổi làm việc trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh 10 ngày nữa là cao điểm chống dịch của Hà Nội.



Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh: "Từ hôm nay, chúng tôi sẽ triển khai lực lượng kiểm tra, nếu người dân không đeo khẩu trang trên đường thì sẽ xử phạt".

Để hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh, thành phố Hà Nội đã đưa ra chế tài xử phạt 13 hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, trong đó nêu rõ người không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 300.000 đồng.

Việc xử phạt còn bao gồm các hành vi: vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 5 triệu đồng, nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt tiền tối đa đến 7 triệu đồng; Người che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc COVID-19 bị phạt tiền tối đa đến 2 triệu đồng; Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch thì bị phạt tiền tối đa đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, 20 triệu đồng đối với tổ chức…